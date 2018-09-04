屁孩唱歌打架 豬隊友嗆警全送辦

2018年09月04日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

真是目無法紀！葉姓男子3日凌晨與7名友人到KTV唱歌，與黃姓男子等4人發生衝突，雙方大打出手遭新莊分局中港派出所帶回，黃男友人莊姓男子到派出所探視遭警拒絕，憤而撂來10多人騎車繞行派出所嗆聲，莊甚至點燃信號彈叫囂，警方迅速逮捕莊男等6人，連同打架12人一併送辦。

警方調查，23歲葉男3日凌晨近1時，與7名友人到新北市新莊區中華路首部曲KTV唱歌，適逢警方擴大臨檢，18歲黃男三杯下肚，自認唱歌喝酒興頭遭警打擾，在警方離去後，藉酒裝瘋在KTV內找人挑釁，葉某等人準備離去時，在大廳與黃男4人不慎擦撞。

警方指出，雙方年輕氣盛且都有喝酒，一言不和爆發推擠衝突，兩派人馬從店內一路打到店外，警方獲報調動快打部隊，以優勢警力到場壓制，打架鬧事的12人全數帶回派出所偵訊。

不久後，21歲莊男得知黃男等人在中港所製作筆錄，夥同10多人騎機車前往派出所要求探視，遭警方以非律師及家屬為由拒絕，莊男心生不滿，竟叫唆同夥分騎機車繞行派出所叫囂，沿途不斷按喇叭示威，莊男等人甚至點燃信號彈當街揮舞，行徑囂張，公然挑戰法紀。

警方見狀立即動員包抄，小屁孩們嚇得鳥獸散，其中包括莊男在內6人來不及逃跑，當場遭警方逮捕，另名點燃信號彈的疑犯則趁亂騎車逃逸，警方已鎖定車號追查中，全案訊後將莊男6人，連同先前打架滋事的12人，分依違反社會秩序維護法、公共危險及妨害公務等罪嫌送辦。

(中國時報)