屁孩唱歌打架 豬隊友嗆警全送辦

莊姓男子欲探視打架滋事的友人遭拒，夥同5名屁孩騎車繞行派出所，還點燃信號彈嗆聲，警方動員快打部隊壓制。（吳岳修翻攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

真是目無法紀！葉姓男子3日凌晨與7名友人到KTV唱歌，與黃姓男子等4人發生衝突，雙方大打出手遭新莊分局中港派出所帶回，黃男友人莊姓男子到派出所探視遭警拒絕，憤而撂來10多人騎車繞行派出所嗆聲，莊甚至點燃信號彈叫囂，警方迅速逮捕莊男等6人，連同打架12人一併送辦。

警方調查，23歲葉男3日凌晨近1時，與7名友人到新北市新莊區中華路首部曲KTV唱歌，適逢警方擴大臨檢，18歲黃男三杯下肚，自認唱歌喝酒興頭遭警打擾，在警方離去後，藉酒裝瘋在KTV內找人挑釁，葉某等人準備離去時，在大廳與黃男4人不慎擦撞。

警方指出，雙方年輕氣盛且都有喝酒，一言不和爆發推擠衝突，兩派人馬從店內一路打到店外，警方獲報調動快打部隊，以優勢警力到場壓制，打架鬧事的12人全數帶回派出所偵訊。

不久後，21歲莊男得知黃男等人在中港所製作筆錄，夥同10多人騎機車前往派出所要求探視，遭警方以非律師及家屬為由拒絕，莊男心生不滿，竟叫唆同夥分騎機車繞行派出所叫囂，沿途不斷按喇叭示威，莊男等人甚至點燃信號彈當街揮舞，行徑囂張，公然挑戰法紀。

警方見狀立即動員包抄，小屁孩們嚇得鳥獸散，其中包括莊男在內6人來不及逃跑，當場遭警方逮捕，另名點燃信號彈的疑犯則趁亂騎車逃逸，警方已鎖定車號追查中，全案訊後將莊男6人，連同先前打架滋事的12人，分依違反社會秩序維護法、公共危險及妨害公務等罪嫌送辦。

(中國時報)

花蓮巨浪打翻漁船 船長失蹤4人獲… 殉情欲帶女兒一起走 狠母起訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。