殉情欲帶女兒一起走 狠母起訴

2018年09月04日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

如此狠心母親！家住桃園中壢的呂姓護理師與董姓男友感情受挫，今年初，竟穿紅衣打算與男友、女兒吃藥後，燒炭共赴黃泉，所幸投宿旅舍房間內的煙霧警報器發揮作用，警消及時救援。士林地檢署偵結，檢方認為孩子不是父母的財產，不應該帶幼童自殺，將狠心母親及其男友依殺人未遂罪起訴。

30多歲的呂女，獨自撫養6歲女童，去年結識35歲從事物流業的董姓男子，但雙方家人強烈反對兩人交往，呂決定和男友殉情，又擔心6歲女兒無人教養、照顧。案發當天下午3時許，呂提早到幼稚園接女兒，3人搭火車北上，入住士林某旅店。

女童不知母親想要燒炭自殺，傍晚被帶到士林夜市逛街，還購買紅色新衣，董則買木炭、鐵架、紅繩，晚間9點多進入房間，呂將自己平常吃的安眠藥，磨碎2顆混入汽水中給女兒喝，自己則換上紅衣、繫上能綁住3人的紅繩。

女童喝了一口覺得「苦苦的」，又感覺屋內煙霧瀰漫，打電話給家人說自己很「害怕」，還好屋內煙霧偵測器發出警示，飯店業者打電話報警，救護人員進入時，呂坐在梳妝台前書寫遺書，經勸告才願意離開房間。

檢察官認為，呂母身為護理師，明知女童無法自主決定未來，竟將汽水混安眠藥，企圖讓女童在睡夢中死去，已觸犯殺人未遂罪，依法起訴。

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(中國時報)