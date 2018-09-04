殉情欲帶女兒一起走 狠母起訴

友善列印
中國時報
／台北報導

如此狠心母親！家住桃園中壢的呂姓護理師與董姓男友感情受挫，今年初，竟穿紅衣打算與男友、女兒吃藥後，燒炭共赴黃泉，所幸投宿旅舍房間內的煙霧警報器發揮作用，警消及時救援。士林地檢署偵結，檢方認為孩子不是父母的財產，不應該帶幼童自殺，將狠心母親及其男友依殺人未遂罪起訴。

30多歲的呂女，獨自撫養6歲女童，去年結識35歲從事物流業的董姓男子，但雙方家人強烈反對兩人交往，呂決定和男友殉情，又擔心6歲女兒無人教養、照顧。案發當天下午3時許，呂提早到幼稚園接女兒，3人搭火車北上，入住士林某旅店。

女童不知母親想要燒炭自殺，傍晚被帶到士林夜市逛街，還購買紅色新衣，董則買木炭、鐵架、紅繩，晚間9點多進入房間，呂將自己平常吃的安眠藥，磨碎2顆混入汽水中給女兒喝，自己則換上紅衣、繫上能綁住3人的紅繩。

女童喝了一口覺得「苦苦的」，又感覺屋內煙霧瀰漫，打電話給家人說自己很「害怕」，還好屋內煙霧偵測器發出警示，飯店業者打電話報警，救護人員進入時，呂坐在梳妝台前書寫遺書，經勸告才願意離開房間。

檢察官認為，呂母身為護理師，明知女童無法自主決定未來，竟將汽水混安眠藥，企圖讓女童在睡夢中死去，已觸犯殺人未遂罪，依法起訴。

全國各縣市

自殺防治專線

0800-788-995

(中國時報)

屁孩唱歌打架 豬隊友嗆警全送辦 裸女冷靜斥退 色狼縮手判4年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。