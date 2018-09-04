蔬果公會批柯「你又懂甚麼」

2018年09月04日 01:01 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲積極推動市場改建，第一果菜、魚市場改建經費逾144億，不過近期爆發市場處與北農版本之爭，兩者經費落差達11億，柯文哲為此怒轟「吳音寧懂甚麼？」但蔬果公會反倒群起圍攻，直言改建內容一問三不知，開會根本開假了，怒批「柯文哲你又懂甚麼？」

理事長指「打假球」

第一果菜及魚類批發市場於1992年啟動改建計畫，北市府自2015年底起，定期舉辦會議討論，迄今工務、產發雙局長、市長室及公會說明會等高達83場，不過蔬菜同業公會理事長林長平無奈表示，市場歷史悠久建物老舊，大家都十分支持市場改建，市場處說積極與業者溝通，迄今開了20幾次會議，不過幾乎都無結論，業者對於改建方案和時程一知半解，根本都是「打假球」、作給民意代表看，狠酸「可能等到他死都還沒蓋好！」

另外，青果公會理事長、北農常董邱進福則批評，柯市府沿用郝龍斌時期委託建築師羅興華規畫的老舊版本，根本不符合需求，還強硬護航，痛批柯文哲不顧基層需求，一意孤行。

對此，市場處駁斥，跟羅建築師早在2011年就解約，完全是不一樣版本，改建方式都有跟公會說明，且仍在調整階段，並沒有所謂的新版、舊版之分，但改建不是只有果菜市場，還牽涉到魚市場，不是說要增加樓高就可以增加，須考量整體運作，判斷方案可行性。

北農迄未辦說明會

但市場處高層也不滿表示，北農迄今沒辦過任何一場需求說明會，北市府委託北農管理市場，相關業者北農本來就應該先溝通，彙整實際需求，但現在變成市場處要介入，間接多了好幾層，也導致時程拉長。

至於依《農產品市場交易法》批發市場如有新建、改建，須提送營運計畫至農委會核定，對此市場處強調，9月底前就會送出；環境影響評估部分，新工處則表示，預計明年1月底前提送。

(中國時報)