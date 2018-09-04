蘇拋體育政策 侯批拿香跟拜

2018年09月04日 01:01 中國時報 王揚傑 ／新北報導 吳岳修、／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜3日上午走訪新莊老街現勘都更，針對對手蘇貞昌提出蓋新體育場館等政策，侯友宜批蘇「拿香跟拜」，特地引用時下最夯網路用語下註解：「最多87分不能再高了！」簡單直白的回答讓一旁民眾忍不住笑了出來。

蘇貞昌拋出籌設新北市體育發展局、興建新體育場館等政策，侯友宜說，老縣長任內沒蓋過一間運動中心，他跟朱立倫市長任內已興建12間運動中心，還有2間準備完工，「老縣長跟著我的腳步在走，但有跟著我走就有分數，把老縣長分數加一加，我只能給他87分」。

侯友宜強調，建立全民運動風氣，讓身體保持健康，同時降低勞健保負擔，這才是未來要走的路線。

運動中心已蓋12間

侯友宜隨後赴新莊老街現勘，並前往三級古蹟慈祐宮參拜，他認為老街（新莊路）是位處捷運站旁主要幹道，周遭不少老舊房屋及巷弄狹小，在防震防火上都有安全顧慮，都更勢在必行，但一定兼顧歷史文物的保存，讓建築設計與歷史文化取得平衡點，未來可朝「異地重組」或「在地保存」來思考，才能讓新莊老街風華再現。

侯友宜最後轉往市議員黃林玲玲服務處，與上百名新莊居民進行「新莊老街公辦都更案」座談會，居民提出增加容積率及釘子戶等都更問題，侯友宜一一回應；他強調，未來會採取策略性都更來提高基準容積率，讓新莊市容大轉變，兼顧去蕪存菁、新舊並陳，這也是他當選市長後首要任務與目的。

財源哪來 應說明

新北市議員參選人葉元之也批評，蘇貞昌說要成立體育局，但目前新北市體育處層級做的已經比老縣長說的還多，凸顯老縣長根本沒有做功課，他也要請老縣長說明清楚，成立體育局增加的人事費用從哪裡來，不要像補助老人假牙等政策一樣，只亂開支票，不管財源，如果做不到，就是騙票。

(中國時報)