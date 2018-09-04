敬鵬大火5勇消 入祀忠烈祠

平鎮敬鵬大火奪走6名勇消寶貴性命，其中5人3日入祀宗烈祠，桃園市長鄭文燦主祭後一一跟家屬握手致意。（蔡依珍攝）

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導

平鎮敬鵬大火奪走6名勇消性命，桃園市府3日入祀5名殉職警消於桃園忠烈祠，到場家屬紅了眼眶、頻頻拭淚，場面莊嚴哀戚，桃園市長鄭文燦主祭後一一跟家屬握手致意，離去前更一鞠躬強調會牢記教訓。對手陳學聖則抨擊市府拆違建效率6都最差，讓消防弟兄白白犧牲。

鄭文燦允諾精進消安

敬鵬工業桃園平鎮廠4月28日深夜發生大火，埔心消防分隊小隊長游曜陽、平鎮消防分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙，以及山峰消防分隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭救災殉職，追晉為分隊長與小隊長。

鄭文燦說，除了游曜陽因信仰外，其他5位勇消經家屬同意，全都入祀忠烈祠，希望國人能永遠感念。他也感嘆敬鵬工業大火帶來非常沈痛的教訓，強調工業火災及不確定風險，不該讓消防同仁承擔，允諾會在公安、勞安、消安等方面更精進。

李翰霖、林尉熙、余佳昇、游博瑜和林伯庭5人入祀後，和新屋保齡球館大火罹難的6勇消陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁和謝君杰共祀，紀念他們為國捐軀的忠勇精神。

陳學聖疾呼消防改革

國民黨桃園市長參選人陳學聖則批，新屋大火發生後，鄭文燦強調「勇敢是消防人員的本色，但犧牲不應該是他們的承擔」，疾呼要進行消防改革，但3年後，同樣的悲劇再度發生，如果市府重視，並強化工廠安全管理，消防弟兄不會白白犧牲。

陳學聖說，年輕生命殞落，大家深感同悲，但這悲劇連續發生2次，主政者難道不用檢討消防救災的標準作業程序嗎？新屋保齡球館違建造成6名消防人員喪命，但桃園市違建拆除率6都敬陪末座，市府甚至大言不慚說拆除違建績效全國第3，讓人看不下去。

(中國時報)

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