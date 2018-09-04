蔡挺林佳龍 明年辦亞太青運

2018年09月04日 01:01 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

東亞青運主辦權遭取消，年輕選手不必失望！台中市長林佳龍3日與行政院政務委員張景森共同宣布，台中市府獲蔡英文總統及府院支持，將與中央合作舉辦「亞太青年運動會」，為選手打造國際運動競賽舞台；張景森強調，從那裡跌倒、從那裡站起來，台灣將打造自己的運動品牌，變成小而強的運動大國。

將與中央合作舉辦

東亞青運動雕塑廣場3日在市政大樓廣場揭幕，12件以不同運動項目為主題的雕塑作品，呈現競技場力與美。

林佳龍在揭幕儀式中宣布，東亞青運受政治力介入被取消主辦權，市府將與中央籌辦第一屆「亞太青年運動會」；預計參加的國家城市跟選手範圍甚至比東亞青更大，只要遵循奧運精神，台灣可建立自己的品牌，不怕有任何打壓，這些打壓也不會有效的。

媒體關切主辦名義？邀請賽還是友誼賽模式？受大陸打壓導致東亞青運取消，是否擔心沒有國家來參加？林佳龍表示，讓原參加東亞青運的選手有展現實力的舞台，具體細節將俟行政院開會討論後宣布。

具體細節將再討論

「上周，蔡總統一通電話，要我來台中參加東亞青運雕塑品揭幕，總統以行動力挺！」張景森說，台中天氣溫和適合運動競技，網球場快蓋好了，以後可發展成亞洲「溫布頓」，成為選手朝聖的網球錦標賽重鎮。

張景森表示，中華代表團在亞運創下優異成績，蔡總統實現承諾選手班機飛抵台灣上空時；空軍將派出F16戰機升空迎接，歡迎選手凱旋歸國。

(中國時報)