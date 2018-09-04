雙警入祀忠烈祠 家屬苦等照顧

在國道值勤殉職的員警郭振雄於3日入新化祀忠烈祠，場面莊嚴隆重，另一位員警葉家豪也於同日入祀台南市南區忠烈祠。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

國道第4大隊新市分隊員警郭振雄、葉家豪今年4月23日凌晨在國道中山高南下308.1公里處執行巡邏勤務，不幸遭疲勞駕駛的大貨車司機追撞身亡，2人因公殉職，再度引起外界對於國道員警執勤安全的重視，兩人在3日分別入祀台南市新化區及南區忠烈祠；郭姓員警家屬仍難掩悲痛情緒，也希望日前高官探視時，答應要「照顧他們」的承諾，不要只是隨口說說。

案發當天，郭、葉2人執行勤務，在高速公路路肩攔查蕭姓司機駕駛的大貨車，卻被後方由陸姓司機駕駛、因疲勞而偏移車道的貨車撞個正著，3人當場死亡，葉家豪身後留下兩名稚女，郭振雄則留有3名成年子女。

攔查貨車 慘遭撞斃

3日適逢軍人節，也是全台忠烈祠秋祭大典，在國道值勤不幸殉職的2人也在同一天入祀，葉家豪在昨日上午8時30分入祀台南市南區忠烈祠，郭振雄則在上午10時30分入祀台南市新化區忠烈祠，入祀典禮分別由代理市長李孟諺、副市長吳宗榮主祭，全程由國道公路警察局副局長張宗揚率領第4大隊大隊長及同仁陪祭，典禮莊嚴隆重，家屬在入祀過程難忍悲傷情緒，頻頻落淚。

代找工作 不見進度

郭振雄家屬難過指出，事發後從行政院長賴清德、警政署長陳家欽到台南市代理市長李孟諺等政府官員探視時，曾經承諾包括入祀忠烈祠、因公殉職認定並從優撫恤、以及協助遺眷子女家屬就業和日後照顧等3件事，但目前除了入祀忠烈祠的承諾外，其他仍無下文，家屬雖然努力從傷痛中重新振作，但也因此感到沮喪及無奈。

據了解，目前2位員警的因公殉職及從優撫恤案正由銓敘部審理中，國道警察局也正配合補件申請，但找尋工作一事，卻遲遲未有進度，還讓遺族有推託的感覺，只能盼望政治人物不要「今天公祭、明天忘記」，應該要信守承諾。

(中國時報)

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