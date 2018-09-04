災戶淹水低於50cm 發5000元

2018年09月04日 01:01 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市代理市長許立明3日宣布，823水災淹水低於50cm以下災戶發放5000元慰助金，另比照凡那比及梅姬颱風災後的慰助標準，泡水車輛汽車最高2萬元、機車最高2千元。

泡水車最高補助2萬元

許立明說，這項政策沒有選舉考量，水災後，藍綠立委與議員都反映災民心聲，低於50cm以下災戶也應補助。初估約有1萬1千戶受災，慰助金約為5千5百萬元，另有捐助善款2千多萬元。

他強調，市府基於照顧市民義務，近日邀集相關單位密集協商，決定另行籌措財源或動支第二預備金，發放慰問金給未達法規標準的災戶。希望能夠稍微舒緩災戶復原家園的壓力，幫助他們早日恢復日常生活步調。

許立明:不會浮濫發放

許立明表示，災民除自行拍照外，行車紀錄器、街頭監錄器都可做申請依據，區公所里長也會協助，不擔心會發生浮濫發放情形。

市府說，0823淹水住戶不論淹水是否達到50cm法規標準及泡水車主，從即日起到9月28日下午5點止，都可以到居住地區公所填寫申請書，檢具淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明資料等。泡水車輛要檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明資料。

市府說，只要是災害前實際居住高雄市，住屋有遭水淹至室內樓地板起算達50cm以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」每戶發給救助金1萬5千元，其中若屬低收入或中低收入戶則再補助5千元；另外，行政院也已經決定額外加發每戶2萬元。即符合標準災戶共可領取救助3萬5千元，低收入或中低收入戶則是4萬元。

(中國時報)