老人共餐 學生主廚當後盾

2018年09月04日 01:01 中國時報 許哲瑗／新北報導

許多參選人利用午、晚餐時段，撥空到社區活動中心或獨居老人家中陪伴長者用餐，「老人共餐」已成了參選人固定行程，新北市議員參選人江怡臻說，除了關心銀髮族之外，老人用餐若能結合地方特色，邀集地方青少年共同響應，活動必定更有意義。

許多議員參選人都趁著用餐時間，撥空到社區活動中心、里民辦公室，探望社區內的長輩。民進黨議員參選人廖宜琨說，父親廖本煙在地方耕耘多年，幾乎每天都會安排老人共餐的行程，他也延續這個傳統，有時在餐前安插一些唱歌、跳舞的小表演，不僅可以吸引平時閒暇無事的老人家出門走一走，也能讓老人家的生活更有溫度、更健康。

江怡臻說，陪伴老人用餐可以更有創意。印象最深刻的一次，樹林的原動力公共托老中心舉辦老人共餐活動，跳脫傳統模式，邀集樹人家商的餐飲學生，以外型醜陋、鳥蟲蛀咬的「NG蔬果」來料理，配合市府推動的「惜食分享計畫」，煮一頓大餐給原住民老人享用，「老人共餐不稀奇，年輕人的創意更加分！」不只銀髮族吃得津津有味，也能讓餐飲科學生有機會展現廚藝。

江怡臻認為，老人共餐在各地以不同的模式進行，有些地方搭配民眾唱歌、舞蹈表演，有些結合當地文化特色，已經不純粹是陪伴老人的銀髮族活動，若可以和年輕族群結合，讓具特殊才藝的學生藉以展現一己之長，活動必定會更有意義。

(中國時報)