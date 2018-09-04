民團串聯喝好水 促參選人正視

2018年09月04日 01:01 中國時報 邱立雅／竹縣報導

「我們要喝乾淨水行動聯盟」串聯在地民間團體與支持喝好水議題的各黨參選人，3日上午到新竹縣議會表達訴求，說明聯盟成員近期內實測頭前溪水質，證實工業廢水的確汙染了飲用水，希望新竹縣市長參選人能正視問題，並錄下影像表態承諾還給頭前溪「清白」。

我們要喝乾淨水召集人陳翠琴表示，媽媽們在8月底針對頭前溪兩岸的工廠廢水，做了2次簡易驗水，發現鹿寮坑溪上游水質導電度僅150，但工業排水口附近水質導電度破千、酸鹼值超標，且雨天沖刷垃圾山汙水，等於多一座大型晶圓廠在排放廢水。

新竹縣政府環保局表示，頭前溪水質從2007年至2017年統計數據顯示，河川汙染指標（RPI）多呈現「未（稍）受汙染程度」，屬該分類最佳情況，另依環保署2016至2017年水質檢測資料顯示，全國中央管河川26條中頭前溪水質排行第4，整體優於全國河川，顯示頭前溪水質實屬優良。本次聯盟所述導電度影響因子眾多，非僅於汙染，故非放流水管制項目，但其仍為水質參考的指標之一。

聯盟日前拜訪3位新竹縣長參選人，僅徐欣瑩簽署政策承諾書。徐欣瑩表示自己早在今年3月，親自走訪頭前溪上游的鹿寮坑溪，關心水源水質的情況，未來會持續創造開放合作的平台，整合公部門、民眾、公民團體的力量，讓廠商、民眾、環境都能獲得3贏。

楊文科表示願意廣納各方的意見，盡速解決飲用水的問題，目前最重要的是先處理竹東掩埋場的暫置垃圾。鄭朝方回應表示，針對該團體的訴求，已向中央相關部會請益解決方式，葉芳棟則表示會簽署行動聯盟的政策承諾書。

(中國時報)