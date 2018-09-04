創建AI老人醫院 成大廣達簽約

2018年09月04日 01:01 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

成大醫院計畫興建全台第一座老人醫院，並將引進智慧科技打造無牆化醫院，廣達電腦創辦人林百里3日與成功大學校長蘇慧貞簽署「高齡智慧醫療合作備忘錄」時，強調人工智慧與物聯網等科技配合標竿型醫院，有助於做到精準醫療，提高品質，幫助更多人。

成大指出，老年醫療照護不僅是從預防到治療至復健的整合性醫療照護，對醫療照護人員來說，也意味著更多挑戰。

林百里說，高齡社會的來臨，老人醫院會是未來的標竿醫院。成大將智慧科技引入老人醫院，要做出立足台灣並擴及世界的標竿醫院，廣達電腦也將提供人工智慧及資通訊技術的結合，希望有助於發展精準醫療，幫助醫師做更多的事，提高醫療品質，造福更多人群。

蘇慧貞表示，成大不僅要提升醫療品質，還將加強環境、能源、管理等層面，以服務高齡者。為了讓患者回到社區後，還能受惠於智慧科技，除了需要醫院、醫學院的投入外，其他學院也會共同投入，讓智慧老人醫院成為一所符合社會期待，也讓產業生生不息的醫院。

成大醫院副院長沈孟儒認為，智慧科技導入老人醫院的目的之一，是協助醫療人員提高醫療照護品質；另一重點則是打造無牆化醫院，並結合社區藥師、社區醫師、公衛護士等，建構科技化社區健康照護網，將醫院為基礎的照護，延伸到社區。

(中國時報)