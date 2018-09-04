高鐵左營站轉乘 台鐵優化列車啟航

2018年09月04日 01:01 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

前瞻基礎建設斥資2.05億元規畫「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，其中EMU500型電聯車設施優化更新後，3日上午於屏東車站舉行首航儀式，屏東縣長潘孟安強調提升服務品質之餘，別忘高鐵南延重要性，籲請交通部加速評估程序、盡早定案。

潘孟安引述台鐵資料指出，台鐵屏東線運量逐年增加，去年總載客人數多達854萬人次，今年上半年更已累積433萬人次，數據證明台鐵屏東站至高鐵左營站確實有旅運需求，也說明軌道運輸對於屏東發展刻不容緩，高鐵南延有其急迫性。

一席話台下的交通部長吳宏謀皆聽在耳裡，並回應表示，政策在還未定案前無法作任何公布，但高鐵南延可行性評估9月就會有結果，交通部將尊重專業審查意見，但攸關地方需求與屏東未來發展，交通部一樣非常關心。

此次共有60輛EMU500型電聯車進行車廂內服務設施優化，台鐵局預計2019年4月完工，其中包括座位更新、車廂內外部美化設計，且增設多功能友善廁所。

屏東站長董阿成說，首航次日起每日運行6列次，配合10月高雄地下化通車改點，優化車廂班次將增至24列次，改點後區間快車尖峰班距將由原12分鐘縮短為10分，離峰班距從20分縮為15分，來往新左營至屏東班次從原本162列次增至184列次，「最少30分鐘就有一區間快以上列車可搭乘」。

(中國時報)