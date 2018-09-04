「跟上好嗎？」老縣長要的 體育處早就在做

2018年09月04日 01:01 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「老縣長跟上好嗎？」蘇貞昌3日提出體育6大政策，新北市體育處回嗆，蘇老縣長口號式政策只是名詞重新包裝，新北市升格後已逐步落實，雖未成立體育局，但8年160億體育預算以處的力量做局的事，國民運動中心興建速度全台最快、最多，運動人口比例六都第一。

蘇貞昌3日發表體育政策，提出成立體育發展局、增設社區運動空間、完善運動員職涯規畫、強化校園運動、推廣銀髮運動及開辦新北運動曆六大方向。

體育處發稿回嗆，老縣長所提體育政策，號稱創新升級，卻與現實脫鉤，新北早落實軟硬體，全力成為運動員堅強的後盾，競賽成績也有目共睹。

體育處長洪玉玲說，蘇前縣長時代沒有的運動中心現即將完成13座，包括運動公園總計規畫17座，居全台之冠，0到99歲的課程通通包辦，銀髮族每日4小時公益免費時段，每月使用超過1.5萬人次，新北市運動中心每月服務超過10萬人次，帶動運動人口達35％是六都第一。

市府在學校體育近2年補助硬體設施改善經費達3億6000多萬，從蘇前縣長的一校一運動，進化為一校多運動，從校內班際競賽到校際對抗，讓運動成為學生生活一環。

洪玉玲也表示，2017年體育重點學校超過170校、600隊以上的運動代表隊，擁有完善的訓練計畫、專任教練的帶領，從基層學校體育到ABC三級培訓計畫，加強運動產業發展，提供運動員進入職場多元選擇。

(中國時報)