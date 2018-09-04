海洋廢棄寶特瓶 簡體字品牌多

海洋廢棄物全球危機，台港兩地環保團體展開清查行動，驚見中國簡體字廢棄寶特瓶高達66%。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

海洋廢棄物釀生全球危機，環保團體發出警訊，澎湖、香港兩地打頭陣，攜手發動「短命膠運動：廢PET飲料容器（寶特瓶）品牌調查」總體檢，驚見簡體字品牌高達66％，呼籲生產商承擔減塑責任。

愛家、愛鄉、愛海洋，世界環保組織發現寶特瓶等一次性廢塑膠儼然已成為當下全球各地最嚴重的環境災難，於是香港綠惜地球環保團體率先發起「短命膠運動」，全面清查海洋廢棄物。

香港8大環保團體號召展開行動，台灣環境資訊協會、蠻野心足生態協會、海洋公民基金會、愛海的旅行等組織熱情響應，陸續在台港兩地進行16場淨灘行動，收集超過5200個廢棄寶特瓶。

環團強調，海洋廢棄物無分國界，寶特瓶是標誌性海廢，調查重點包括統計其品牌、數量、來源地等資訊。

調查結果赫然驚見，兩地的簡體字寶特瓶比例特別多，能識別品牌的4000多個寶特瓶，居然簡體字品牌高達66％。

尤其澎湖地區4處監測站收集的2600個寶特瓶，簡體字占86％、繁體字占11％；香港10場調查結果，簡體字寶特瓶也占38％。

兩地環團指出，中國無疑是全球最大的海洋塑膠垃圾製造國，須負起責任推動減塑，鄭重呼籲所有飲料生產商明確訂定減塑目標，正視海洋廢塑膠的禍害危機，未來也將持續落實監督行動。

(中國時報)

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