封島近4年 基隆嶼擬月底開放

2018年09月04日 01:01 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌3日率領市府團隊前往基隆嶼視察，聽取工程進度報告，並指出「將努力在9月底開放登島觀光」。（基隆市政府提供）

基隆八景之一的「基隆嶼」，曾經是1年超過7萬人次到訪的觀光勝地，但因2014年10月遭颱風襲擊，導致碼頭毀壞，被迫封島至今，市府交旅處原本預估今年7月重新開放，卻又因故延宕，市長林右昌3日率團前往視察時表示，「將努力在9月底開放登島觀光」。

林右昌表示，在中央經費協助下，基隆嶼的修復工程即將大功告成，但因為基隆嶼已封閉多年，在正式開放前，將會試營運一段時間，進行相關調整，後續經交旅處評估安全無虞，將朝9月底開放試營運的目標努力。

林右昌說，過去每逢颱風過境，基隆嶼碼頭堤根都會受到破壞，這次的修復工程經過海洋大學水工模型設計，把堤根部加寬1倍，基礎變得更加穩固，消波牆也加高、加厚，以抵禦強風大浪，保護碼頭的堤根部，並在堤根部設置固定的消波防浪機制，堤嘴也加長，不僅作為觀景平台，也可以提高內港的靜穩度。

交旅處長李綱指出，因受風災摧毀碼頭及島上設施，基隆嶼只能暫停登島進行修復，歷經3年多、斥資7000多萬元整修，為遊客及船隻泊靠打造更友善安全的觀光服務環境，整修包括損壞公廁整建、臨海及登頂步道修繕、環境清整等主要項目。

交旅處補充，為維持基隆嶼登島觀光遊憩品質及環境資源保育，市府未來將比照龜山島的營運模式，採使用者付費原則，相關費率會送議會同意後，向登島遊客收取基隆嶼資源保育及環境維護費用，預計今年9月底至明年暑假前，以試營運方式辦理。

(中國時報)