蘇辦轟侯只會噴口水

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌3日公布體育政策6大願景，隨即被對手侯友宜陣營批評與侯的政見相似度超高，侯友宜更在接受訪問時直接給分87分。蘇貞昌選舉辦公室獲悉後立刻反擊，稱侯不願接受辯論，只用無意義的言語回應，並再提大群館事件，指侯只一味閃躲。

蘇貞昌3日上午舉行記者會公布體育政策，提出「成立體育發展局」、「增設社區運動空間」、「完善運動員職涯規畫」、「強化校園運動」、「推廣銀髮運動」及「開辦新北運動曆」6大未來願景，盼提升新北的運動環境。

針對侯友宜諷刺蘇的體育政策「只能得87分，不能再高了」，蘇貞昌選舉辦公室得知，甚為不滿，立刻發布新聞稿反擊，批侯的發言輕浮、刻薄。蘇辦發言人黃韋鈞質疑，侯友宜接受採訪的時間，蘇貞昌的政見記者會還在舉行，不知侯是如何先得知蘇貞昌的體育政策，竟還能評分？

黃韋鈞表示，很遺憾侯副市長只會單方面以刻薄且毫無實質意涵的語言來回應政策，還以「87分」來批評，卻不願好好就政策內容進行辯論。黃韋鈞更重提文化大學宿舍大群館事件，指侯對外界質疑的99塊門牌、年漲5％租金及沒繳房屋稅等爭議未正面回應，只一味閃躲。

黃韋鈞強調，侯友宜政策說不清楚，只好派幕僚來當打手、噴口水，實在令人遺憾。盼對手別再用選舉式的刻薄語言應對，也呼籲侯友宜面對選民檢驗，站上辯論台。

(中國時報)

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