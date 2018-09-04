桃園龍舟國手 盼改善水域訓練場

簡證嚴（左）與陳俞安（右）是亞運龍舟隊成員，勇奪傲人成績。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

亞運落幕最受矚目的帥哥龍舟隊，拿下2金1銀傲人成績，每人還將獲得750萬元國光獎金，其中簡證嚴、陳俞安是桃園子弟，畢業於萬能科技大學，他們除感謝啟蒙教練范良誌細心栽培外，也希望桃園能改善水域運動訓練環境。

簡證嚴、陳俞安從大溪高中畢業，龍舟國手資格採用兩階段選拔，第一階段於2017年在花蓮舉行以單人龍舟，選拔左右兩邊各7位槳手，第二階段於2018年在南投辦理決選，以團體龍舟進行選拔。

2人從激烈競爭中脫穎而出，並在花蓮集訓，大家還自費到廈門集訓1個多月，並參與國際大型比賽，放下工作全心全力投入，這次能為國爭光有好成績，是辛苦獲得的甜美代價。

簡證嚴說，比完200公尺得了銀牌，全隊信心大增，陸續在500公尺及1000公尺項目摘金，他1000公尺在最後一個槳位，笑稱終點前用餘光掃描四周，沒有看到其他對手，就知道金牌一定入袋。蕭偉宸、簡卲鴻2位校友，也在水球項目有所斬獲，獲得輕艇水球男子組銅牌。

陳俞安說，高中繼續在桃園跟母隊一起練習，選擇就讀萬能科大加入學校龍舟隊，也完成高雄城市盃3連霸、台北國際龍舟賽4次冠軍。校長莊暢則說，平常學生在桃園沒有適合的水域場地，得到外縣市尋找，如果政府相關單位能給予協助，相信未來桃園市能培養更多的亞運金牌選手。

(中國時報)

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