大彎北段案 議員促先究責公務員

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中國時報
／台北報導

北市中山區大彎北段有1678戶「商業宅」違規做住宅使用，市府預計分階段開罰。不過，議員高嘉瑜3日在議會質疑，當年是市府與建商「上下交相賊」，在開罰住戶前應先究責公務員；台北市長柯文哲聽聞直呼「有道理」。高還質疑，捷運局指，北捷東環段預計2021年動工，萬一柯跑去選總統，誰監督？讓柯文哲語塞，不過，副市長林欽榮在旁回說，那樣會更快。

高嘉瑜昨在議會總質詢質疑，大彎北段案最該負責的是當初官商勾結的建商與公務員，甚至有些無辜民眾不知情，是在幾經轉手下買到商業宅，市府面對「歷史共業」，應各打50大板，但現在只開罰住戶，卻不懲處自己人，民眾怎能心服口服？

柯文哲聽聞直呼「有道理」，府內有整理表格，包括建照何年發出，當時誰擔任副市長和建管處長，都有資料紀錄，可知道哪些人有問題。不過他坦言，內部要懲處有困難，可能交給司法單位或監察院較好。負責該案的副市長鄧家基跳出來允諾，將進一步分析，3天內跟議員報告。

此外，北市捷運局上周交通會報指出，北捷東環段預計2021年動工，前總統馬英九日前稱，內湖交通還沒改善，東環段遲遲沒有動工是很大的原因。柯文哲回應，因為他上任後才規畫東環段，不是在馬任內，所以馬不知道、搞錯了。

高還質疑，市府保證3年後會動工，萬一柯文哲跑去選總統，還有誰可以監督？此話一度讓柯文哲語塞，不過，副市長林欽榮在旁回說，那樣會更快。

(中國時報)

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