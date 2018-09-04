強化泳技 減少溺水意外

2018年09月04日 01:01 中國時報 李萬吉

最近新聞上溺水事件頻傳，奪走不少寶貴生命。其中有父親不顧自己不諳水性，急著下水想要營救落水的女兒，雖然女兒成功被救起，但父親不幸溺斃，父愛偉大，更是讓人感到難過和不捨。

依據統計，台灣每年都有數十人因溺水死亡，暑假時間更是溺水意外的高峰期。然而這些意外會發生的原因，有些是因為過於輕忽「危險」的存在，例如在風浪極大的海邊活動，或者未穿戴必要的救生裝備；或者缺乏足夠處理溺水事件的觀念和能力，包括自身的水中自救和救人能力，進而讓自己身處於高度溺水風險中。

要預防溺水意外，最重要的還是從教育做起。由於過去政府對游泳教育的忽視，游泳池設備和相關師資建置方面都明顯不足，國人平均可使用游泳池的比例過低。多年前政府雖提出增建游泳池的政策，但仍遠不及鄰近國家日本。

硬體建設和師資的不足，直接影響游泳課程的完整性和專業性，一般中小學的游泳課程，常受限於場地和季節的限制，無法提供足夠的游泳教學，甚至只能安排「戶外教學」形式的游泳課，學童想要提升游泳能力，家長往往需要另行安排學習。

再者，一般的游泳教學只著重在泳式的學習，缺乏水中自救的教學。教育部雖然訂定了中小學游泳及自救能力基本標準，但只侷限在泳池中立泳和漂浮動作，缺乏著裝自救的學習，更不用說踩不到底的開放水域的練習，而這些反而是多數溺水事件會發生的實際情況。

希望政府有更積極作為，或許難以大量增加中小學校舍的泳池數量和師資配置，仍可增加預算，結合民間和其他公有資源，補助中小學生利用寒暑假強化游泳技能，將開放水域練習列入必要的學習項目，才能提升水上活動的安全性，減少憾事發生。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)