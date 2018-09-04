社區攜手企業 營造特色新竹

2018年09月04日 01:01 中國時報 邱立雅／竹縣報導

為鼓勵企業參與社區公共事務，新竹縣政府文化局向文化部提案「促進第二部門參與社區營造計畫」，確定媒合3個社區與3家不同企業合作，針對社區特色發展項目攜手往前走，3日上午在縣史館1樓大廳，推開象徵企業與社區的友善大門，為新竹縣社區營造翻開新頁。

此次成功媒合的社區與企業包括竹北新國社區與小叮噹科學主題樂園、芎林華龍社區與漢民科技、關西上林社區與台灣科學工業園區同業公會，目前仍尚有企業志工名額。新竹縣長邱鏡淳表示，歡迎更多關懷在地的熱血企業共同參與，一起動手打造新竹縣美好家園。

小叮噹科學主題樂園在環保教育推廣上廣受肯定，園區內「愛地球行動學堂」更獲得邱鏡淳頒獎表揚，而新國社區也是新竹縣食農教育的示範基地，雙方將透過此計畫於26日分享魚菜共生系統的經驗與環境場域認證。

關西鎮上林社區有得天獨厚的自然環境，卻面臨務農人口老化及柑橘產量過剩的問題，社區將於10月13日邀請科學園區同業公會參與，協助居民修復社區步道，幫老農整理果園、採收柑橘、體驗橘餅製作。

以友善農村為特色的芎林華龍社區，又名「鹿寮坑」，在10月27日邀請漢民科技的工程師們，一同走進台灣環境信託首例的「自然谷」。文化局長張宜真期望能讓社區營造的工作回到「思考人與人、人與土地關係」本質。

(中國時報)