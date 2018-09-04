屏東蓮霧保險 保障農友權益

2018年09月04日 01:01 中國時報 潘孟安

全台首創屏東蓮霧保險，極端氣候下多一份保障！

屏東蓮霧產量占全台7成，蓮霧很難顧，易受天氣變化影響，所以繼全台首張養殖水產保險後，縣府再度推出三合一蓮霧保險，7月23日起在8鄉鎮試辦開賣，目前已有78件投保，農民只要負擔1/4保費，就能享有全額保障。

「三保障、免勘災、理賠迅速」研擬2年多時間，針對颱風風速、全年度豪雨以及附加低溫三項作為理賠標準，和養殖保險一樣，免勘災、理賠迅速，在最短時間讓農漁民朋友獲得災後資金，同時一樣能申請天然災害救助。

因0823這波豪雨雨量達標，理賠已在進行中，大多簽約農民都能獲得理賠。縣府正積極與保險公司研發其他如鳳梨、木瓜、芒果、香蕉等作物保險，突破困難讓農漁民，多一份安心與保障。

這波豪雨再次顯示極端氣候難以精準掌握，強降雨來的更急更大，縣府團隊汲取經驗檢討改進，尤其在治水防洪工程上，我們請行政院支持易淹水區的後續整治，林邊台17線嗂仔口橋路段、屏科大前至中林村路段及大仁科技大學前路段等幾處易淹水區積極辦理治水改善，與中央一起努力。

這幾年縣府在各鄉鎮興設抽水站、水閘門、滯洪池、排水幹道工程以及台鐵高架化收集水工程，道路將路面墊高，橋梁提高，陸續完成發揮功效，沿海鄉鎮佈有15座的大型抽水站，移動式抽水機目前有120多台，縣府準備再購入20多台，積極面對極端氣候可能帶來的災害。

(中國時報)