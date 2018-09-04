金門5合1選舉 媒體人參戰

2018年09月04日 01:01 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門5合1選舉，共有212人登記參選。其中有多位出身媒體工作者，讓今年的選戰增加一些話題。支持者都希望他們發揮「金門的眼睛」，掌握故鄉脈動的敏銳觀察力，讓金門再向前邁開一大步。

他們是參選金城鎮長的吳伯揚、許燕輝和縣議員參選人董森堡、金湖鎮代參選人陳向鑫，在金門終止軍管，快速轉型的關鍵時刻，均留下針砭時弊，與金門發展齊步走的紀錄。

其中，許、董、陳3人，曾先後在已停刊的「金門晚報」擔任記者；董、陳、吳3人也曾先後在台灣一家港媒任職，雖然先來後到，但有「學長」、「學弟」情誼，特殊的人生機緣也讓鄉親津津樂道。

4月才從金門日報辭職，專心投入選戰的董森堡，目前也是金門戰地史蹟協會常務理事，長期關注金門戰地史蹟的維護保存，7月間的「三獅山炮堡」遭拆毀事件，在他和工作伙伴的大力奔走下，驚動國防部偕立委楊鎮浯現場勘查，敲定國軍文資保存的處理準則，為走過烽火的金門戰地史蹟保留一線生機。

已2任金湖鎮代的陳向鑫，為民喉舌有目共睹，「隨叫隨到」的服務品牌深獲肯定和支持，原有意帶著優質成績轉戰金湖鎮長，但在地方勢力傾軋下棄選，決意堅守議場繼續再為鄉親打拚4年。

從媒體轉到建築業，再進軍政界的許燕輝，平日熱心地方公益，濟弱扶貧不落人後，這回獲許氏宗親會「唯一」推薦，集中選票全力支持，期待以他企業人精準的剖析和前瞻規畫，為更新金城鎮做出一番成績來。

吳伯揚則曾任金門最大企業，員工數逾千人的金酒公司協理，目前也在地方電視台擔任主持人，對地方應興應革工作，以及兩岸發展事務，均有其獨到的主張。他加入角逐金城鎮長，也讓今年選戰更具競爭性。

(中國時報)