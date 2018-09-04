桃市1159億預算 延至選後審

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中國時報
／桃園報導

桃園市議會原定3日起審議桃園市明年度總預算，因預算高達1159億元、破新高，且有多項重大建設，又適逢選舉期間，在民進黨團總召許清順提臨時動議下，朝野無異議通過選後再審議，預計11月29日展開一讀、12月14日閉會，3黨團總召都認為有助議員們深思熟慮。

桃園明年度總預算，歲出達1159.98萬元，比今年度增加近60億元，原定本周起審議全市2019年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，9月3日一讀，展開2周半的聯席審查，預計19日閉會，許清順3日臨時動議延後。

許清順說，高達1159.98萬元的預算，市政府8月23日才送到議會，議員審閱的時間有限，有鑑於預算金額龐大、機關繁多，建議變更議程，延至11月24日公職人員選舉過後再審議。

新議程改為11月29日一讀會，11月30日至12月12日聯席審查，12月13日二、三讀，12月14日閉會。市長鄭文燦感謝朝野支持，強調明年度建設能量放大，資本支出高達27％、6都最高，顯示桃園正在改變。

國民黨團書記長林正峰說，延期將會有充分時間檢視預算編列情況，強調本屆議員任期到12月24日，相信大家都不會擔心選不選得上的問題，當一天和尚敲一天鐘，會善盡監督之責。無黨團結聯盟總召張運炳也說，選後能好好深思熟慮，年底更可以檢視1年來市府的施政成績、各局處表現，作為審預算的依據。

(中國時報)

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