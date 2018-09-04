高雄輕軌列車 明運抵前鎮機廠

首列高雄輕軌二階列車，已於9月2日運抵基隆，預計5日抵達高雄輕軌前鎮機廠。（高巿府捷運局提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄環狀輕軌第二階段統包工程採購15列車，第1列經1個月橫跨地中海、蘇伊士運河、非洲吉布提及新加坡等港口，2日中午運抵基隆，將分2天陸運，預計5日抵達高雄輕軌前鎮機廠，最快9月下旬起就可開始上線測試。

首列輕軌列車2日中午抵達擁有汽車碼頭的基隆港西16號碼頭，統包商中鋼公司及監造人員全程監督，前置作業以特殊板架（Mafi）將列車轉換至拖車板架（Dolly），待報關程序完成後，3日起就可展開長途拖運至高雄。

高巿府捷運局指出，輕軌列車從基隆出發到高雄將分2天陸運，3日深夜由基隆港啟運後停靠台中，4日深夜再由台中出發，預計5日清晨4時可抵達高雄輕軌前鎮機廠，隨即進行輕軌車廂卸載作業，由卸車坡道滑移至地面軌道。

捷運局表示，輕軌二階已完成C15-C17車站鋼構及月台，機電系統相關供電、號誌、通訊系統機櫃及設備等，則陸續安裝及接線中。C16與C17車站的裝修及輕軌路廊旁人行道、自行車道也持續進行，工程進度至8月底已逾40％。

輕軌列車是在法國原廠阿爾斯通（Alstom）經7個月製造及動態測試，於7月25日出廠，8月3日離港來台。5日運抵高雄輕軌機廠，將在完成檢驗程序後，最快9月下旬起就會在C15-C17路段開始上線行車測試。

(中國時報)

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