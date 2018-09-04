學姊、林昆鋒 進駐柯P競辦

台北市長柯文哲高人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩、市長辦公室發言人林昆鋒昨起轉戰柯競選辦公室，柯競選團隊幾乎到位，唯獨競選總幹事尚未確定人選。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長選情漸漸升溫，市長柯文哲競選團隊陸續到位，高人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩、市長辦公室發言人林昆鋒都辭掉市府職務，3日向柯競選辦公室報到，其中林將負責協助媒體回應，黃仍以社群操作及媒體安排工作為主。雖然競選團隊陸續到位，操盤手總幹事仍找嘸人，先前外傳柯屬意找台北市文化基金會董事長、作家小野，但柯昨受訪時仍不鬆口。

透過直播與民眾互動

柯文哲競選團隊逐漸成形，繼先前海選13人及柯辦1號員工柯昱安、發言人林筱淇到位後，黃瀞瑩、林昆鋒昨日正式到柯競辦報到，並立即透過直播與民眾互動。

林昆鋒表示，競辦跟市府最大差別在於節奏快，比較像快速打擊的節奏，柯市長交付他帶領「發言人團」責任，未來將負責對外回應及新聞輿情蒐集。

至於傳出柯競辦出現「多頭馬車」情形，林昆鋒認為，任何地方都有對不同專業問題的堅持，希望自己能扮演潤滑劑，而且跟府內同仁比較熟，不會有資訊上的落差。

人氣超夯的「學姊」黃瀞瑩，在競辦工作以社群及記者會動線安排為主；對於先前多次替時代力量市議員參選人黃郁芬站台，但黃傾向不簽柯P認同卡，是否往後不再黃站台，黃瀞瑩說，兩人是好朋友，政治理念也接近，未來仍會以朋友身分力挺她。

像柯分身 黃「我還是我」

隨著「學姊」爆紅，黃瀞瑩所到之處人氣不輸柯文哲，有如柯文哲分身四處趴趴走，對此，黃瀞瑩認為，兩人雖有共同的理念、政治價值想要向外界表達，但「我還是我，柯文哲還是柯文哲」，各自在自己的崗位上努力。

(中國時報)

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