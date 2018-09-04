道路捷運3連孔隧道 貫通

2018年09月04日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市安坑1號道路二期工程中最受矚目、難度最高，全台首創的3連孔隧道3日在新北市長朱立倫等人見證下全線貫通，除了打通連接交通路網，更是安坑捷運軌道的重要關鍵，象徵新店安坑地區的交通建設又向前邁進一大步，預計2019年通車，至於安坑輕軌將於2021年完工通車。

安坑1號道路二期工程，東起安坑1號道路與玫瑰路交叉路口，西接安坑1號道路與安泰路交叉路口，全長約1230公尺，其中最特別的是在安泰路捷運機廠附近，施作一座全台首座道路、捷運共構的3連孔隧道。

新店安坑交通更便利

值得一提，3連孔隧道中間為捷運輕軌通道，其餘兩側為道路，是國內少見的近接山岳隧道案例，堪稱工程界重大挑戰與突破。安坑1號道路計畫總經費約90億元，其中工程費用49.1億餘元、用地費40.7億餘元，2016年5月開始動工。

朱立倫表示，安坑1號道路二期工程最艱鉅的地方，就是3連孔隧道工程，施工團隊考量地貌完整，降低環境衝擊，首創隧道間隔僅1.5公尺最小間距；通車後，附近民眾可不必繞駛安康路，即可開上安一路或轉乘輕軌對接北台交通路網往返市中心。

安坑輕軌2021年完工

新工處指出，為降低環境衝擊，確保公路及輕軌的動線與需求，施工團隊以最艱鉅的「淺覆蓋3孔近接隧道」做為山岳隧道開鑿工法，一般山岳隧道間距約20公尺，而3孔隧道間距僅有1.5公尺，縮小施工需要的開挖範圍，還節省用地徵收經費約2.7億餘元。朱立倫也前往安坑輕軌工區關心施工情形，安坑輕軌與即將完工的捷運環狀線十四張站相連，工程進度逾4成，高架段和平面段都如火如荼施工中。

(中國時報)