徐耀昌總動員 組織競選團隊

2018年09月04日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

國民黨徵召競選連任的徐耀昌陣營，3日下午在苗栗千璽會館召開18鄉鎮市幹部聯誼，會中推薦立委陳超明、徐志榮分別擔任縣競選總部主任委員和總幹事，執行長為農田水利會長謝福弘，前縣長張秋華、傅學鵬為榮譽主委，另有顧問團及後援會等組織，納入劉、黃兩派重量級人物、地方大老和知名企業聞人。

傅批劉未挺自家人

由於國民黨籍的前縣長劉政鴻，數度技巧性為民進黨禮讓的無黨籍參選人徐定禎站台，這次大會意外擦出火花。無黨籍的傅學鵬表示，劉擔任多屆立委和2任9年縣長，都由國民黨提名受黨栽培才有此成就，如今非但未挺藍營自家人，反支持對手陣營，劉這麼做恐讓自己晚節不保。

劉回嗆挺徐惹民怨

劉政鴻則發表聲明反批徐陣營指出，4年前曾挺徐並出任主委，但鄉親抱怨建設幾乎停滯，提名前曾向黨中央反映，無奈仍執意提名，教他情何以堪。另有部分黨已提名人選，徐又有人馬對殺，讓他看不下去。劉另批傅學鵬也曾以「傅綠合」與民進黨合作，現又插手國民黨家務事。

徐耀昌陣營的幹部聯誼3日下午召開，由傅學鵬主持，邀請18鄉鎮市的行政、民代和農會等系統，還有藍營另4項參選人及部分劉派指標人物與會，苗栗及頭份競選總部預定分別於15日及23日成立。

傅學鵬表示，另有京元電子董事長李金恭，客家大老陳運棟等多人，分別在顧問團和後援總會作為徐耀昌競選連任的後盾，全力輔選徐順利連任，繼續朝「再接再厲、振興苗栗」目標邁進，營造苗栗為幸福宜居城市。

(中國時報)