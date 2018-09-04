洪國浩拋5願景 林明溱籲要務實

民進黨南投縣長參選人洪國浩（右三），3日與年輕人聯袂談5大政見願景。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導
國民黨南投縣長參選人林明溱（中），強調推動政策要務實、回歸實際。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人洪國浩，3日在南投市「老議長咖啡」暢談政見願景，5名返鄉青年則表達對南投停滯不前的憂慮！尋求連任的南投縣長林明溱表示，南投縣各項評比都在進步中，競選對手有理想，但未必切合實際。

針對洪國浩提出「國際觀光3大節」的政見；林明溱質疑究竟能夠吸引多少遊客到訪？他覺得不樂觀，期望不要太高！

打造觀光環線 發展地方

洪國浩提出「12345，南投大進步」5大政見，包括交通建設1環線、活化中興2主軸、國際觀光3大節、社會福利4方向、農業發展5夠好；強調上任後，好的政策如免費營養午餐，將會延續實施，且會以更完善方式推行。

洪國浩表示，南投縣要發展，必須打通任督二脈；因此要打造觀光環線，突破交通瓶頸，確保農產品運銷、國內外旅客往來的便利性。

洪國浩指出，活化中興新村需由地方、中央攜手合作，不僅讓南投市具有人文底蘊，更可連結南投市與草屯鎮，讓兩大市鎮共榮。

洪國浩並提出「國際觀光3大節」，包括南投國際音樂節、南投鐵道季、部落嘉年華，以地方主體性為前提，由縣府挹注資源擴大深度旅遊效益。

推幸福巴士 照顧銀髮族

因南投縣老年人口比例高！洪國浩說，未來將推出「幸福巴士」，彈性發車、增加接駁點，擴大服務範圍；並整合空間與人力，打造普及平價的「老幼共托」據點，讓社區共好。

農業發展部分，洪國浩提出農路水圳修繕、電商行銷精品農產，並推動智慧農業、打造南投農業品牌，拓展國際市場。

(中國時報)

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