許忠富棄選 李進勇要民進黨解釋

2018年09月04日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

獲民進黨提名連任優先的麥寮鄉長許忠富8月31日突然宣布棄選，鄉代會主席蔡長昆及時完成登記，引起巨大風波。縣長李進勇3日重話「這是民進黨的誠信問題」、「黨要有黨格」，要求縣黨部給一個交代，若當事人有向中央報備，中央黨部要出來解釋。

許忠富爭取連任鄉長並獲得民進黨雲林縣黨部提名，但8月31日登記最後一日下午5點透過臉書發布退出鄉長選舉聲明，宣稱將爭取2020年參選海區立委，引起更大風波的是，鄉代會主席蔡長昆在最後一刻完成登記。

麥寮鄉籍縣議員林建鴻3日質詢，當天晚上很多人都睡不著覺，也造成地方很大的困擾，許鄉長在許多鄉民的心中做得還不錯，大家都不希望選舉造成分裂點，沒想到最後變成這樣。

鄉民發起廢票 李表示尊重

林建鴻說，做網拍的人都知道「壓秒」的刺激，論速度和時機點沒有人像「那位候選人」那麼厲害，造成麥寮鄉整個大沸騰，網路上成立廢票聯盟表達不滿。

李進勇答詢指出，他對許忠富的施政抱持高度肯定，對許宣布的理由可以理解，但那些東西都不是民眾最關心的，他的想法很單純，「這是民進黨誠信的問題，民進黨應該正面面對，對社會有個說明與交代」。

林建鴻質詢李進勇是否考慮自己的選情，李略顯激動說，這時若還在考慮選票完全不是他的個性，政黨要有格，發生這麼大的事情，如果政黨的誠信不能夠得到選民的認同，個人的選舉算什麼。

退出鄉長選舉 許稱報備過

至於麥寮鄉有人發起廢票聯盟，李進勇說「尊重公民的自由意志，沒有特別的看法。」

縣黨部執行長林廉貴表示，將盡速要求許忠富向縣黨部執委會說明，再做處置。

據了解，許忠富向縣黨部透露退出鄉長選舉的決定向中央報備過，縣黨部主委廖丁賜將找中央黨部祕書長洪耀福查證。

(中國時報)