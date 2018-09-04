陳喊2030辦亞運 韓催票拚勝選

高巿府運動發展局3日揭牌成立，參選高雄巿長的陳其邁（左四）喊出希望2030亞運在高雄舉辦。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導
韓國瑜說選戰已進入五五波，要大家集中選票。（李義攝）

高巿府運動發展局3日揭牌成立，民進黨高雄巿長參選人陳其邁喊出希望2030亞運在高雄舉辦：國民黨高雄市長參選人韓國瑜指選情已是五五波，籲軍人、榮眷集中選票，打贏年底選舉的勝仗。

陳重體育 運發局昨揭牌

陳其邁指出，他向來關心體育，即使在立法院質詢、問政，對體育也都很關注，高雄巿政府成立體育發展局是令人相當振奮的事，這不僅代表高雄巿體育預算倍增，從4億餘元增加到11億餘元，代表高巿府對運動的重視。

他說，由於高雄巿運動人口非常多，他希望2年內能夠完成第5隊職業棒球隊到高雄，3年內SBL籃球隊也可以在高雄落地生根。此外，他與高雄巿代理巿長許立明一樣都很喜歡運動，希望未來能夠打造10座國民運動中心；對於職棒隊第5隊，他透露已跟幾個民間企業談過，對方也展現高度興趣。

韓國瑜以自身讀軍校到退伍求學經歷，指軍事訓練影響一生，退伍後到美商公司做事讀書，與外商主管說話時，本能反應就是五指緊貼褲縫，老外覺得頗有壓力，也驚訝他展現於工作的自律態度。

韓經驗談 軍訓影響一生

韓國瑜說，他身為軍人子弟，18歲到鳳山念軍校，岳父原本一句國語都不會說，當兵抽到金門剛好遇到八二三炮戰，退伍後也是榮民，他全家與軍人的關係淵源深厚。

韓國瑜說，軍人過去有尊嚴，如今尊嚴不再，年底市長、議員、里長選戰呼籲大家集中選票，一起打一場轟轟烈烈的勝仗。

(中國時報)

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