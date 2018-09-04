71歲張建榮 捲土重來拚議長

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中國時報
／宜蘭報導

年底選舉上月31日登記截止，宜蘭縣議會應選34席，計有74人登記，宜蘭縣有13選區，宜蘭市應選7席共有19人爭搶，登記人數最多；羅東鎮應選5席，有11人角逐居次，將較宜蘭市和羅東鎮競爭激烈，應選2席的員山鄉僅有民進黨陳俊宇、國民黨黃浴沂登記，形同已連任議員。

根據宜蘭縣選委會統計，登記人數宜蘭市19人，頭城5人，礁溪4人，員山2人，壯圍3人，羅東11人，五結7人，冬山8人，三星2人，蘇澳5人，平地原住民2人，山地原住民有2選區，分別有2人、4人登記。

員山鄉選區應選2席，現任議員是國民黨黃浴沂、民進黨陳俊宇，2人都登記爭取連任，原本地方盛傳民進黨籍鄉長江永和有意投入議員選舉，讓綠營陷入分裂危機。

但江永和最後並未登記，加上員山鄉無其他人角逐，讓員山成為宜蘭縣唯一議員同額競選的選區。

登記的74人中，71歲的張建榮年齡最長，資歷豐富，代表國民黨出征的張建榮，曾任3屆的議長，他選區在競爭激烈的宜蘭市，本屆他挑戰議長4連霸，以2票之差敗給民進黨陳文昌，此次他捲土重來。

本屆宜蘭縣議員最年輕是無黨籍的薛呈懿，薛也是全台最年輕的議員，但她轉戰參選羅東鎮長。

年底選舉宜蘭縣最年輕的參選人是29歲游宜恆，游宜恆選區在冬山鄉，以無黨籍身分參選的他，要突破藍綠重圍力求勝選。

(中國時報)

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