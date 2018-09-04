九三軍人節 忠烈祠秋祭慰英靈

2018年09月04日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

9月3日是軍人節，市長朱立倫上午前往淡水忠烈祠，主持「107年忠烈祠革命先烈陣亡將士暨殉難同胞秋祭典禮」，在莊嚴的國軍儀隊引領下，率局處首長、軍警消代表及民代300多人，向英烈祠內國軍先烈獻花致意，感謝他們為國犧牲奉獻的英勇行為，同時也向家屬慰問表達敬意。

淡水忠烈祠奉祀238位國軍英勇先烈義士，朱立倫獻上鮮花、鮮果，上香並恭讀祭文表示，軍人保家衛國、勇於犧牲，九三軍人節這天意義更顯重大，他要向所有為國捐軀的烈士、退伍及現役軍人，表達最高敬意與肯定，他更要呼籲社會尊重與感恩所有軍人，因為有軍人在最前線保衛國家、捍衛台灣，民眾生命財產才有保障，他要祝福所有軍人「軍人節快樂」。

副祕書長蕭旭岑3日上午也代表市府，前往樹林區軍人忠靈祠主持秋祭典禮，向已故軍人將士靈位上香，並率同陪祭、與祭的市府官員，向先烈們行三鞠躬禮，再向家屬遺族表達最高敬意，場面隆重肅穆。

民政局長江俊霆說，在莊重嚴肅的紀念意義之外，淡水忠烈祠緊鄰一滴水紀念館、國定古蹟滬尾砲台，是風景秀麗的觀光好景點、婚紗業者與電視電影劇組拍攝熱點；附近媽媽嘴咖啡店推出敬軍愛師活動，憑軍人、教師證可享9折優惠；樹林忠靈祠武器公園提供打氣筒及簡易修復箱5大服務。

(中國時報)