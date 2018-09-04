徐欣瑩勤跑扎根 楊文科吸青年票

新竹縣長參選人楊文科（右）與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢（左）共同投下印有國民黨徽的籃球，象徵選舉「投籃成功」。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣長參選人徐欣瑩與楊文科，兩人不約而同在2日晚間舉辦造勢活動，徐欣瑩在新埔、湖口與竹東一連舉辦3場政見發表會，而楊文科則在國民黨新竹縣黨部，以歡樂歌舞的方式成立「楊文科青年後援會」，搶攻青年票源。

徐欣瑩連續3場政見說明會湧入熱情民眾，新埔四座里活動中心原本容納150人的空間擠進了182人，湖口信勢社區活動中心湧入882人，竹東場更是有上千名支持者到場。徐欣瑩感謝鄉親們的熱情相挺，也對鄉親改變新竹縣的殷殷期盼感同身受。

徐欣瑩表示，兩年前卸任立委之後，就持續走訪各地鄉親朋友的住家或各地餐廳及小型集會所，藉著客廳會聆聽各地鄉親的心聲，接下來的日子更將全力以赴，用面對面溝通的方式將縣政藍圖與呵護縣民的用心展現在鄉親眼前。

數百名來自各鄉鎮市的青年志工朋友成立「楊文科青年後援會」，楊文科也走入群眾擊掌歡呼，更與國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、竹縣青工會總會長盧麗娟，高舉印有黨徽的籃球，投進籃框中，象徵2018選舉「投籃成功」。

楊文科承諾絕對承擔青年的託付，打造良好的產業發展環境、推升創業就業契機，特別是若當選後將立即成立「青年事務中心」，為青年朋友輔導生活工作各面向需求，提供房屋首購相關優惠稅賦方案。此外，推動公辦未婚聯誼中心，以及擴大辦理縣民集團結婚，以良好的經濟與可展望的未來，讓青年敢婚、願生、好養。

(中國時報)

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