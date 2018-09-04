水患補助太低 災民丟水球抗議

2018年09月04日 04:11 中國時報 洪榮志 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

823豪大雨台南水患嚴重，國民黨台南市長參選人高思博3日上午率多位藍營議員、災民前往市府丟水球抗議，要求提高補助金額、放寬補助申請條件及期限，市府則宣布加碼，淹水100公分以上將加發1萬元慰助金，20至49公分也將發放5000元，還籲請各界踴躍捐款。嘉義縣多位議員認為50公分災損補助過於嚴苛，紛紛要縣府向中央爭取解套。

高思博及國民黨台南市議員謝龍介等人前往市府抗議時，全程被警方以人牆隔離；他們除痛批市府冷血未體恤災民心聲，更憤而拿起水球朝市府丟擲，警方見狀立即舉牌警告制止，抗議行動才結束。

高思博強調，6都災害補助中，有的直轄市給2萬元、1萬5000元，最少也給1萬元，台南市前市長賴清德如今升任行政院長，竟然只給市民5000元，這是什麼心態？請賴清德和代理市長李孟諺說明白。

高思博還說，對災民而言，過去這一周回復家園是最重要的事，市府不僅只拿5000元出來打發災民，還要災民不管家園殘破，趕快忍著眼淚填災害申請補助？市府沒道理要大家在9月4日前完成農漁損害申請、9月6日前完成民眾災損申請，最起碼必須延長至9月30日，讓廣大的災民可以先整理家園再申請。

李孟諺則於中午舉行記者會，公布加碼補助水患的訊息指出，823豪大雨除了原有補助外，考量淹水20公分以上，雖然災損不及50公分嚴重，但也對生活造成不便，決定發給每戶5000元慰助金；另外，淹水超過100公分，每戶補助金額也由現有的5000元調高為1萬5000元；至於水淹50公分以上、100公分以下則維持不變。

823水患造成嘉縣多個鄉鎮淹水成災，3日縣議會臨時會上，多位議員對淹水50公分以上才補助很不滿，副議長陳怡岳提出建議針對50公分以下受災戶動用災害準備金發放慰問金等臨時動議，獲多位議員連署。縣長張花冠3日北上參加復建小組專案會議，提出爭取中央協助汰換老舊抽水機、放寬淹水補助認定等建議，獲專案小組主持人國發會主委陳美伶正面回應，其中重災區現金補助部分，中央已承諾地方3天內提出確切災情、數字與需求後，由賑災基金會討論提高現金救助額度。

(中國時報)