拉兒挺邁 扁秀20年舊照

前總統陳水扁翻出照片對比，與兒子陳致中時隔20年分別與陳其邁靠背合影，象徵兩代情。（取自臉書新勇哥物語）

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中國時報
／高雄報導

前總統陳水扁之子陳致中參選前鎮、小港地區市議員，視為回歸政壇重要一役。阿扁3日於新勇哥物語推新作，翻出逾20年老照，他與陳其邁並肩靠背、雙手交叉，對比陳致中與陳其邁同樣溫暖靠背，象徵兩代情，全力為兩人催票。

鎮港區議員參選爆炸，17搶8局面，民進黨提名5人。陳致中昨也在臉書PO照強調，「團隊合作追求勝利永遠比個人的輸贏重要」，支持陳其邁、議員全壘打，議會拚過半。間接破除他恐造成「西瓜效應」傳聞，但原披綠袍的吳銘賜脫黨，受台聯徵召，是否釀成綠色分裂，有待觀察。

阿扁近日積極拉抬兒子選情，他撰寫心勇哥物語提到，陳其邁31歲時打算選立委，他大力拉拔，回憶當時陳其邁競選口號是「師弟出馬」，因阿扁在立法院以「正義、認真、專業」自我期許，後來由陳其邁當最佳接班人，阿扁則轉任台北市長。

阿扁表示，第1張是他與其邁靠背照片，1997年時任市長籌組老中青三代「寶島希望助選團」，全國走透透幫忙民進黨贏得12個縣市長，讓民進黨首度在地方選舉拿下過半席次，地方包圍中央終於奠定2000年政黨輪替基礎。

阿扁說，第2張是陳其邁與陳致中靠背照片，2018年陳其邁被提名為高雄市長候選人後，以母雞之姿和小雞之一的致中合影。他直說，前後相隔20年兩張溫暖靠背照片，代表著扁、其邁、致中兩代情，與正義傳承。

(中國時報)

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