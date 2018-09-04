花蓮8連霸前鄉代 登記後猝逝

2018年09月04日 01:01 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

壯志未酬！曾是「8連霸」的新城鄉鄉民代表張金生，上月28日率先登記參選第四選區鄉代，未料在3日凌晨傳出猝逝家中，送醫前已經沒有生命跡象，享壽70歲，噩耗傳出，鄉民驚呼老代表平時身體硬朗，也常在部落走動，對於死訊感到很意外！

張金生（母語名Usingcidal．Tono）為阿美族原住民，曾連任新城鄉第12屆至19屆鄉民代表，從政30餘載，4年前尋求鄉代「9連霸」意外中箭落馬，以100多票之差敗於葛秋夫與田金峰，但他落選後仍熱心推動原民文化，仍在鄉內原住民文化館服務。

新城鄉第四選區（平地原住民）5搶2選情激烈，本次計有張金生、王正德、李騏鳴、葛秋夫及田金峰等5人登記參選，其中張金生雖年紀最大，但在族人勸進下仍決定捲土重來，8月28日選戰登記首日率先登記參選，誓言再拚一回！

不過，參選登記截止甫3天，昨日凌晨1點多，有心臟疾病的張金生疑似身體不適猝逝北埔村家中，家屬發現後經送往醫院急救仍宣告不治，消息傳出後，政壇與鄉民紛紛悼念「張叔，一路好走！」祈禱冥福，選區其他參選人也表示默哀。

花蓮縣選委會表示，參選人死亡為縣內史上第二例，4年前卓溪鄉代會主席呂泰成登記後因急性胰臟炎病逝。由於被選舉人名單經審查將於投票日前5天公告，至於10月19日抽籤號次會「技術性處理」，選舉票不會出現已故候選人或空號問題。

(中國時報)