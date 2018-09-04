嗆炸掉總統府 狂男嫁禍胞兄被識破

2018年09月04日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

藝人吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）日前因女友生病，揚言要炸掉台北市政府，最後遭開罰50萬元，豈料，27歲陳姓男子因不滿長期被鍾姓胞兄責罵，竟冒用胞兄名義揚言要炸掉總統府，留言不到14小時即遭逮，被依恐嚇公眾、誣告及偽造文書等罪嫌送辦。

警方調查，陳嫌有竊盜等前科，長期無業、遊手好閒，平時與胞兄分隔兩地，他居住在基隆市，胞兄則居住在新北市，在新北市政府某單位擔任公務人員，由於胞兄從小跟祖母姓氏，因此，兄弟倆並不同姓。

陳嫌不滿胞兄時念他不務正業、遊手好閒，雙方時常發生爭吵，2日晚間10時許，陳嫌在基隆市某網咖內，冒用胞兄名義在永和警分局臉書粉絲團「永和警好讚」留言，不僅留下胞兄的姓名、電話，更揚言要炸掉總統府，企圖栽贓嫁禍。

陳嫌留言「我對於現在的工作很煩很爆炸，上司派給我一堆鳥工作，我是考進去的，搞得一堆工作是怎樣？國家他媽的是請我來幹苦工嗎？我是國家請我的，我他媽搞得跟苦工一樣，我他媽要炸掉總統府，我說到做！」

警方約談胞兄到案，經查懷疑陳嫌涉有重嫌，透過電腦IP追查發現陳嫌發文地點為基隆市某網咖，立即派人將他逮捕歸案。

陳嫌供稱，「與哥哥長期感情不好，純粹只是想要嫁禍給他，並沒有真的要炸總統府。」警訊後依法送辦，籲民眾不要模仿。

(中國時報)