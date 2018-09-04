九三軍人節 國民黨雲林黨部向軍人致敬

2018年09月04日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

9月3日軍人節，國民黨雲林縣黨部辦理「向軍人致敬」慶祝活動。縣長參選人張麗善表示，8月水災讓很多鄉親生活陷入不便，政府忙著卸責的時候，國軍弟兄默默深入災區，協助災後恢復，民進黨政府卻利用年金改革把軍人鬥黑、鬥臭，呼籲軍人弟兄用選票找回尊嚴。

3日有近百名退伍軍人及眷屬出席在縣黨部禮堂舉行的慶祝活動，黨提名縣長參選人張麗善偕副手謝淑亞、斗六市長參選人林聖爵、縣議員參選人陳亮良、林武文到場。

9點3分準時唱國歌，並向國旗及黨旗行最敬禮；黃榮林黨部主委謝大霖將軍接著帶領陸海空三軍唱軍歌，並大合唱黃埔軍校軍歌，氣氛十分熱血。

縣黨部主委許宇甄稱，軍人是台灣最重要的資產之一，民進黨執政後對軍公教警消不公不義、違憲亂政，打擊軍人士氣，為維護軍人的尊嚴及表達民間敬意，全國各縣市國民黨部同步在9月3日9點3分向偉大的三軍致敬。

張麗善說，民進黨副祕書長徐佳青聲稱八二三戰役是國民黨和共產黨打仗，和民進黨何干，沒必要也沒意義紀念，不妨捫心自問，國人遇緊急災難需要救助時，期待誰在第一線用生命保護？

她說，8月底一場大雨讓多農民的心血泡湯，鄉親生活陷入不便，民進黨救災沒半步，開口閉口責怪在野黨，弟兄默默的深入災區，協助災後恢復，國民黨一定會努力重返執政，還給軍人該有的權益及尊嚴。

(中國時報)