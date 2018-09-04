不滿經濟差 褲子大王楊政城選議員

高雄知名企業家楊政城（中），勤走訪基層宣揚理念拜票。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

「唉！實在看不下了」高雄市知名成衣業者褲子大王PK老闆楊政城不滿高雄經濟一年不如一年，決定參選市議員。

他怒批不拚經濟只搞政治，百姓肚子吃不飽，還奢談什麼台灣價值，綠色執政20年，絕對權力絕對腐化，高雄人該覺醒換人做看看。

紅毛港子弟，30年前白手起家，如今事業從成衣跨足飯店、藥妝，員工200多人，「經濟好不好，我難道會不知道嗎？」楊政城愈說愈氣憤，承認九二共識、維持現狀有那麼難嗎？

所以決定用無黨籍身分參選前鎮、小港區議員，為故鄉做事，楊政城主打訴求為「政治可親、城市有愛」，強調心中無藍綠，只有是非黑白。

他說，絕對權力使人絕對腐化，透過選舉來防弊就是民主政治的價值與精神。高雄綠色執政20年，不是謝長廷、陳菊做的好不好，而是該換人做做看，就如同銀行經理，幾年也要輪調來防弊嘛。

在他眼中，陳其邁不是不好，韓國瑜能不能做好也不知道，但看見了韓國瑜散發出熱情，做事業搞市政就應該積極像太陽，照到哪裡哪裡亮，不要像月亮，初一、十五不一樣。

楊政城說，大家都知道政府的效率不及民間企業，投身選舉就是要把拚事業的態度與效率帶進議會，用來監督鞭策市府提升推動市政的率效，集中全部心力拚經濟，不要再搞政治了，讓人民溫飽口袋飽飽，重現昔日台灣錢淹腳目的榮景。

(中國時報)

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