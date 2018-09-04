捕章魚神器蛸壺 見證老祖宗智慧

2018年09月04日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

章魚是聰明無脊椎動物，但遇上人類古老智慧仍是束手就擒，八里十三行博物館舉辦「Hi！海－東亞海島文化特展」，展出2500年前先人善用章魚天性製成的捕捉神器「蛸壺」，讓參觀民眾直呼「神奇」。

八里十三行博物館與國內外八大博物館合作，從今年6月間至12月9日，在館內舉辦「Hi！海-東亞海島文化特展」，以東亞海洋與海島文化為主題，展出來自台灣、日本等東亞國家超過200件漁獵、貝器、船舶、貿易及藝術等精品，是國內規模最大的海島文化主題特展，不用出國就可欣賞日本與東亞各國文物。

十三行博物館長陳春蘭說，展期至今已有超過5萬人參觀，其中最吸睛的古物，就是代表先人古老智慧累積而成的捕捉章魚神器，來自日本兵庫地區的「蛸壺」，素燒陶壺沒有任何蓋子和機關，卻能讓章魚一入內就無法逃脫，令人嘖嘖稱奇。

陳春蘭解釋，日本瀨戶內海盛產章魚，約在2500年前日本彌生時代，漁民沒有任何高科技與工具輔佐，發現章魚天生喜愛藏身洞穴，利用燒製而成的「蛸壺」，在壺內放置螃蟹、貝類為餌，等到章魚進入吃餌時，漁民再拉起蛸壺，章魚因受到驚嚇，不會往沒有蓋子的壺口逃離，反而往壺底窩藏，讓漁民手到擒來，簡單卻又能精準捕捉章魚的功用，讓參觀民眾嘖嘖稱奇。

(中國時報)