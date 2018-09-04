搞笑里長阿清師 打造美食之里

2018年09月04日 01:01 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市仁愛區文昌里長王明清，擁有美食家、街頭藝人等多重身分，自2006年選上里長後，便盡心為里民服務，並大力推廣孝三路美食，期盼將文昌里打造成「美食之里」，平日更喜歡深入鄉里，用說學逗唱等搞笑方式逗樂大家，並將里民視為「家人」，如今已當12年里長的他，本屆雖然沒有對手，但仍希望用最誠摯的心，爭取連任機會。

人稱「阿清師」的王明清60歲，雖然近2屆都沒有對手，但他仍不敢鬆懈，一步一腳印為民喉舌。

王明清除了里長的身分外，還身兼美食家及街頭藝人，他因為天生活潑外向、熱愛表演，在2011年還考取了街頭藝人的證照，時常在鄉里的活動上，都可以看到阿清師勁歌熱舞，以詼諧、耍寶、講笑話的方式，逗樂長輩們，甚至有時還主持地方上的美食節目，使得他深受里民喜愛。

「要感謝里民的相挺及愛護！」王明清說，他將里民視為家人般，所以即便聽到批評，他也會虛心接受，力圖改善，無黨無派的他沒有包袱，只要能讓里民們開心過日子，就是他做里長最大的榮耀。

王明清還說，他其實有計畫將文昌里打造成「美食之里」，文昌里轄內涵蓋基隆火車站、海港大樓等重要標的，其中孝三路更是熱鬧的美食「聖地」，知名的大腸圈、麵線、豬肝腸、排骨等都在此處，而文昌里人口雖不足千人，但卻是外地遊客乍到基隆的必經之地，擁有許多在地的特色美食，希望能獲得市府重視，推廣文昌里，造福鄉親。

(中國時報)