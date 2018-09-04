新北青年失業率 全國最低

2018年09月04日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

行政院主計處公布上半年統計報告，新北市15到24歲青年失業率7.8％，是全國最低，勞工局長許秀能說，新北市2013年提出「初次尋職青年就業服務計畫」，服務3931名青年、協助2435青年投入職場，再推出「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，協助502名青年成功轉正職，是降低青年失業率的重要原因。

待業18個月的阿頡（化名）無求職經驗，在家人陪伴下到就業服務站接受初次尋職服務，就服員安排他參加心理測驗、職能盤點、職涯諮詢、團體輔導等，協助他學習履歷表撰寫的技巧。

阿頡在面試時表現不佳，就服員為他安排模擬面試，三個多月後，阿頡開心告知錄取工作希望未來能晉升儲備幹部。

許秀能表示，許多青年畢業後缺乏明確求職目標，只要年滿18至29歲且設籍新北市的初次尋職青年，畢業後無法尋職而連續失業6個月以上，參加計畫經就服員一對一服務，提供青年就業諮詢服務及職業心理測驗，尋職期間可申請最高2萬元尋職津貼。

許秀能也說，2015年勞工局再推出「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，協助畢業後2年內曾從事非典型工作合計3個月以上有意願轉一般典型工作者，截至目前服務1397名青年，協助502名青年成功轉正職。

(中國時報)