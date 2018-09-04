墜海護理師、摘蜂消防員同入忠烈祠

蔡邑敏的母親楊秀菁（右），與李光先遺孀杜秋妹（左）相擁而泣。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣政府3日為執行黑鷹後送殉職護理師蔡邑敏，及7年前為民宅摘除蜂巢遭虎頭蜂攻擊死亡的消防隊員李光先舉辦入祀忠烈祠典禮，巧合的是，李的遺孀杜秋妹就是28年前為邑敏接生的蘭嶼醫護人員，杜秋妹與蔡媽媽相擁哭泣，直說兩人可以在天上互相照顧。

蘭嶼衛生所護理員蔡邑敏於今年2月5日深夜隨黑鷹直升機執行後送任務時意外墜海，不幸殉職；而台東縣消防局小隊長李光先於2011年10月29日執行民宅虎頭蜂巢摘除時，遭蜂群攻擊，同年11月17日返家拔管逝世。

台東縣政府3日上午在鯉魚山忠烈祠舉辦秋祭並為蔡、李兩位烈士辦理入祀典禮，由縣長黃健庭主祭，期待他們在天之靈得到安慰。

巧合的是，李的遺孀杜秋妹早年也是蘭嶼衛生所的護理人員，而蔡邑敏的媽媽楊秀菁當時則在蘭嶼當老師，28年前蔡邑敏就是杜秋妹接生。

杜秋妹回憶，孕婦當時胎位不正，嬰兒頭部朝上，而且提早10天報到，島上醫源資源不足，衛生所裡什麼設備都沒有，她只好爬上床幫忙推肚子裡的嬰兒，總算母女均安。她說，丈夫等了7年終於入祠，卻萬萬沒想到跟邑敏同時，這因緣實在太巧合。

蔡父對女兒入祀忠烈祠很感光榮，雖然蘭嶼用地取得困難，但仍要努力爭取為愛女在蘭嶼立碑或設紀念園區，讓後人不要淡忘此事，也提醒政府重視離島醫療資源不足的嚴重性。

(中國時報)

地方掃描－前立委楊宗哲收回扣 … 地方掃描－全國歌仔戲大賽 總獎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。