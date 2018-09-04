墜海護理師、摘蜂消防員同入忠烈祠

2018年09月04日 01:01 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府3日為執行黑鷹後送殉職護理師蔡邑敏，及7年前為民宅摘除蜂巢遭虎頭蜂攻擊死亡的消防隊員李光先舉辦入祀忠烈祠典禮，巧合的是，李的遺孀杜秋妹就是28年前為邑敏接生的蘭嶼醫護人員，杜秋妹與蔡媽媽相擁哭泣，直說兩人可以在天上互相照顧。

蘭嶼衛生所護理員蔡邑敏於今年2月5日深夜隨黑鷹直升機執行後送任務時意外墜海，不幸殉職；而台東縣消防局小隊長李光先於2011年10月29日執行民宅虎頭蜂巢摘除時，遭蜂群攻擊，同年11月17日返家拔管逝世。

台東縣政府3日上午在鯉魚山忠烈祠舉辦秋祭並為蔡、李兩位烈士辦理入祀典禮，由縣長黃健庭主祭，期待他們在天之靈得到安慰。

巧合的是，李的遺孀杜秋妹早年也是蘭嶼衛生所的護理人員，而蔡邑敏的媽媽楊秀菁當時則在蘭嶼當老師，28年前蔡邑敏就是杜秋妹接生。

杜秋妹回憶，孕婦當時胎位不正，嬰兒頭部朝上，而且提早10天報到，島上醫源資源不足，衛生所裡什麼設備都沒有，她只好爬上床幫忙推肚子裡的嬰兒，總算母女均安。她說，丈夫等了7年終於入祠，卻萬萬沒想到跟邑敏同時，這因緣實在太巧合。

蔡父對女兒入祀忠烈祠很感光榮，雖然蘭嶼用地取得困難，但仍要努力爭取為愛女在蘭嶼立碑或設紀念園區，讓後人不要淡忘此事，也提醒政府重視離島醫療資源不足的嚴重性。

(中國時報)