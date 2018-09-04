2018年09月04日 04:11 中國時報 林郁方

中華民國目前在外交戰場上面臨空前挑戰。鑒於外交是一個高度專業的領域，要想守住這個戰場，國家戰略要正確，也需依賴外交部的專業部隊。不幸的是，蔡政府把外交部當成黨營事業，大肆安插自己人，嚴重傷害外交團隊的素質和士氣。

首先，蔡政府輕賤職業外交官，以政治任用的名義，大量聘用綠營政客或親綠學者擔任要職，包括外交部長、政務次長，以及派駐日本、德國、法國、瑞士、希臘、愛爾蘭和泰國的代表，而且尚未包含特任副代表和公使等等。其中，駐日代表謝長廷在進口日本核食和台籍慰安婦等議題上，一再被國人質疑替日方代言。至於駐德代表謝志偉在106年國慶酒會掛的紅布條上的德文故意漏掉中華民國，而以「一個民主實體」取代。兩謝的脫軌行為，職業外交官是不敢為的。

尤有甚者，2017年底立法院通過的《駐外外交領事人員任用條例》，不僅將「特任大使及特任常任代表不受員額限制」明文納入法條，更將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%，進一步壓縮了職業外交官的升遷機會。

無疑地，民進黨修法的目的乃在酬庸自己人，讓外交人員政治色彩更濃，而非專業性更強。吳釗燮欠缺職業外交官的謹慎和穩重，先後在立法院強調多明尼加和布吉納法索與我邦誼穩定，這兩國不久卻和我斷交。他上台半年，斷交3國，卻依然穩坐官位，毫無政務官的風骨。

反觀歐鴻鍊部長，當外交部在八八風災應否接受友邦救助上處理不佳而引起批評時，他立刻引咎下台，不接受馬總統慰留。事實上，事發時他在國外，由次長代理職務。

眾所皆知，兩年多來，台灣在外交戰場的節節敗退，乃是蔡英文低估了北京對她拒絕九二共識的可能反應，也高估了華府幫助台北對抗北京的意願和能力。這是政治和外交戰略的錯誤，絕非職業外交官怠惰所致。相反地，身處前線的我國大使，經常為了維護邦交而疲於奔命，積勞成疾甚至病危，前駐史瓦帝尼大使陳經銓和前駐多明尼加大使湯繼仁只是兩個近例。

坦白說，民進黨政府在外交上一敗再敗，仍敢誇大其外交成就，迷惑她的支持者，部分原因在於國會和媒體的制衡力道不足。

當國人近日紛紛責備民進黨立委們不顧南部水災而出訪波蘭時，後者竟然表示此行係應波蘭國會副議長之邀請，受到高規格接待，乃是「外交突破」。事實上，2011年5月，我和其他4位立委也曾應波蘭眾院副議長倪秀斯基邀請前往該國訪問1周，見到外交部和經濟部資深官員以及不少國會議員，倪氏還在國會正式設宴款待我們，我們國民黨立委卻從不敢自誇「外交突破」。

此外，蘇嘉全院長此次藉參加麥肯參議員葬禮之便，拜會了美國眾院議長萊恩，國內某媒體誇稱這是「台美斷交後首例」，多數報紙也讚譽有加。這的確是美事，不過，早在1997年4月美國眾院議長金瑞契就已訪問過台灣，王金平院長也分別於2002年、2008年和2011年在美國國會山莊拜會了當時的眾院議長哈斯特、裴洛西和貝納。

最後，提醒民進黨政府，中華民國和各國國會的關係，主要是靠年輕的職業外交官每天勤跑駐在國國會，和議員辦公室上上下下搏感情辛苦建立起來的。政府高層在享受和宣揚自己的外交成就時，應該牢記此點！（作者為國家政策研究基金會外交及國防組召集人）

(中國時報)