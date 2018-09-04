張景森們看不見的旅遊業困境

2018年09月04日 04:11 中國時報 林祖嘉

日前，據媒體報導，台灣6家旅遊業上市櫃公司7月分營收都出現負的成長，只有1家略為增加，引起國人對於國內觀光旅遊業現況的再度重視。再加上不久前，因為泰國政府把我國赴泰簽證費用提高470元，引起國人一陣譁然，最終，在民意的龐大壓力下，泰國政府決定取消此項費用的提高。

但即使如此，許多國人仍然因為我們單方面給予泰國免簽而覺得不甚公平，有鑑於此，行政院政務委員張景森特別指出，我國給予泰國免簽後，增加泰人來台觀光支出超過100億新台幣。但其實依觀光局統計資料顯示，因為免簽而增加的泰國觀光客大約是17萬人次，全部的觀光支出增加應該不超過50億元。

其實，政府為了促進觀光而給予東南亞部分國家免簽，我們對此一政策並沒有太多的反對意見，只要把其中的配套措施做好，例如針對可能「假觀光、真打工」的部分能夠確實掌握的話，利用免簽來吸引國際觀光客也算是不錯的政策。

問題是，雖然在新南向政策下，政府給予多個東南亞國家免簽，使得東南亞觀光客人數由2015年的142.5萬人提高到213.7萬人，增加了71.2萬人次，但是由於兩岸關係惡化，在同一時間，陸客來台人數也由418.4萬人減少到273.2萬人，減少了145.2萬人次。

也就是說，東南亞國家觀光客的增加完全無法彌補陸客減少的空缺，更何況陸客在每日消費及採購支出上都遠遠超過東南亞觀光客的支出。

依觀光局統計資料顯示，去年陸客每日的支出為184.4美元，而東南亞觀光客只有152.3美元；在每日購物支出方面，陸客每日支出為83.1美元，而東南亞觀光客為42.4美元。另外，陸客來台的行程平均為7天左右，而東南亞觀光客來台的套裝行程大都是4或5天為主，可見，陸客在台灣的整體支出遠遠超過東南亞觀光客的支出。

雖然東南亞、日、韓及其他國際觀光客人數略有成長，但是在陸客大幅減少的情況下，過去2年台灣的觀光外匯收入呈現持續下滑的趨勢，從2015年的143.8億美元減少到133.7億美元，再減少到去年的123.2億美元，2年合計減少了14.4%！

其實觀光旅遊業反映的不止是旅遊本身而已，因為這些觀光客會需要住宿、餐飲和採購，因此觀光旅遊業的景氣與否也會與國內消費息息相關。當這些國際觀光客的支出減少時，就會影響到國內的消費，尤其因為目前觀光支出的減少主要集中在陸客這一塊，因此受影響最大的就是原本陸客最多的地方。比方說，阿里山、日月潭，以及各都市的主要夜市等，都受到很大的影響。另外，都市中的一些精品店和名產店，原先受惠於陸客大量採購，現在這些消費都大幅縮水，有些店家甚至因此而關門歇業。

事實上，這兩年國內消費成長率偏低，一方面與國際觀光收入減少有關以外，也與年金改革造成軍公教退休人員減少消費有關。當軍公教的退休金被大幅刪減之後，這些退休人員或是即將退休人員的各項消費支出必然也會跟著大減，包括觀光、餐飲和零售業等。如果從總體消費面來看，我們看到去年全年的經濟成長率為2.89%，但是國內消費成長率卻只有2.34%，低於GDP的成長率，就反映出國內消費不足的問題。

在國內消費信心不足的情況下，通常家計單位最先減少的可能就是觀光旅遊及一些娛樂的支出，這對於國內觀光旅遊業者來說當然不是好消息，而且此種國內消費疲弱的情況，似乎在短期內還看不到反轉的跡象，這可能才是觀光旅遊業者最需要擔心的地方。

（作者為國立政治大學經濟系教授）

(中國時報)