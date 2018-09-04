國軍是蔡政府的夜壺嗎

2018年09月04日 04:11 中國時報 包正豪

民國初年在上海灘呼風喚雨的杜月笙，在求官被拒之後說出：「黑社會在政府眼中就是夜壺，須臾不得離之，方便完了就一腳踹進床下去」的名言，道盡政治的現實。需要用到你的時候，百般籠絡，不需要你的時候，就棄之如敝屣。不過，杜月笙畢竟是黑道背景，不管換作是哪個政府，大概都要顧及顏面，不會用他，畢竟官場要的是臉面，搞個黑道大亨來當官，太難看。所以只能笑杜月笙認不清政治現實，沒搞懂真正的政治。所謂「招之即來，揮之即去」，講的就是這種情形，骨子裡杜月笙就是被政治人物看不起的，平日噓寒問暖，只是因為有求於你而已，別真把自己當盤菜。

杜月笙看不透這點，只在腦海裡想著他不計代價為政府做了多少事，幻想政府應該不會虧待他，卻沒有體認到自己的黑幫背景，無論如何是不可能被政府接受的，等到最後希望落空，只能顏面全失地抑鬱終生。

杜月笙畢竟是黑道，被當成夜壺，只能摸摸鼻子吞下去，但當今台灣有新的夜壺出現，那就是「中華民國國軍」。無論國軍如何夙夜匪懈地捍衛台灣，只要槍聲未響，國軍就是米蟲，徒耗錢糧而無貢獻，還被誣指為崩壞政府財政的元凶。但是兩岸稍有風吹草動，馬上就有人出來高聲疾呼「國軍不懼威脅，必能有效抵禦侵略」。再不然就是成為中央與地方政府的廉價勞工，需要救災和清理環境的時候，紛紛請求兵力支援，所以救災拚命，想到國軍；災後復原，想到國軍；農忙人手不足，想到國軍；生產過剩，想到國軍，反正一切爛事、壞事、麻煩事情發生，就是想到國軍。然後事情過去了，就會再度陷入「國軍是米蟲、廢物」的循環。我不知道政府高層是怎樣看待這件事情的，但身為基層軍人的子弟，心裡五味雜陳，實在很難受，所謂「做到流汗，嫌到流涎」，應沒更貼切的講法了。

國家忠誠和政治中立信念讓國軍噤聲不語，所以總是對外界的汙衊抨擊低調容忍，但是俗話講得好，軟土深掘，在這個社會，當你愈是沉默，人家只會覺得是你內心有愧，不敢站出來捍衛自己，不會有人覺得你是容忍不願惹事。可我們的國軍高層、我們的國防部看不到這點，還是固執地依然故我，給人懦弱可欺的印象。什麼事情是對的？捍衛自己的榮譽和尊嚴就是對的。當國防部宣布要「苦民所苦，疾民所疾」，取消軍人節慶祝晚會和開球活動，讓九三軍人節徹底在台灣社會失聲的時候，國防部不啻是把國軍的榮譽和尊嚴踩在自己腳下，且還不是別人踩的，是你自己踩的。國軍習慣上碰到外界抨擊就是低調，就是退讓，但是知道嗎？人家當你夜壺，用你的時候，方便好用，但用完了，就踢到一邊去，可你自己不能把自己真的當成夜壺。如果自己都不在乎，那誰還要幫你在乎呢？

國軍形象已經低落到無以復加的地步，再多的救災、扛更多的豬屍，還是收割更多的稻米和洋蔥都沒辦法給國軍形象加分了，因為那些已經變成「不打仗國軍的剩餘利用價值」。當軍人的社會地位低到這樣的程度，領導幹部總應該要站出來捍衛國軍最後一絲尊嚴吧！（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)