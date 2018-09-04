2018年09月04日 04:11 中國時報 張孟湧

時代力量台北市議員參選人對於是否挺柯文哲意見紛歧。前陣子，時力台北市黨部主委林昶佐不畏獨派壓力發文挺柯，被視為時代力量將選擇挺柯；惟近日時力對於是否簽署柯P認同卡又出現不同調。為解決紛擾，林昶佐表示，簽署認同卡在民主倫理上有點奇怪，最後共同決定不簽署。

時代力量是由「公民組合」分裂出來的政治團體，憑藉著社會運動激情、深綠意識形態及民進黨的禮讓等條件，在2016年立委選後成為國會第3大黨。但由於時力在國會的表現始終擺脫不了「小綠」的身分，反對的始終是國民黨，對於「大綠」蠻幹的政治動作，總是睜一隻眼閉一隻眼。年底的地方選舉，時力在台北市提名5位議員候選人，但面對高人氣且擁有高比率年輕族群支持的柯P，卻出現挺柯與否的歧見。挺柯者擔心成為「柯粉」，會失去獨派支持者及資源，不挺柯者又擔心成為「柯黑」，失去年輕族群及中間選民的支持。

柯陣營表示，推出柯P認同卡，是因為找柯P合影的民代太多了，希望透過一套SOP制度來管理；換言之，柯陣營希望這些跟柯P站在一起的人能夠認同柯P、落實柯P的訴求。不過，柯P認同卡不僅遭時代力量打臉，連「可頌」同盟的親民黨成員，以及被外界視為「柯家軍」的「台北監督連線」6名議員參選人也無意簽署。看來柯陣營希望透過柯P認同卡結合友柯議員候選人共同造勢的如意算盤恐怕失算。

檢視柯P認同卡的16項內容，背後隱藏的乃是柯P任內所推動的政策項目，亦是柯陣營認為的政績。譬如，第一項「堅持財政紀律，反對債留子孫」，其實要講的就是柯P引以為傲的任內還債520億元；第二項「反對在負債情況下，發放重陽敬老年金類型的一次性支出」，要強調的乃是合理化柯P任內取消發放重陽敬老年金。柯P最常被批評的就是「沒政績」，對此，柯陣營不僅推出柯P認同卡，希望透過友柯議員候選人來背書政績，亦準備在競選網站推出「政績地圖」，正面回應「沒政績」的抨擊。

但為何連友柯議員候選人都婉拒簽署柯P認同卡？表面上的理由百百種，譬如在民主國家中，議員的身分是監督市政，若簽署形同為柯P政績及政見背書。實際上的理由，各政黨則有不同的考量。時代力量認為，簽署柯P認同卡等同於為柯P的「兩岸一家親」背書，不利爭取深綠選票支持；親民黨則擔心，簽署柯P認同卡恐會嚇跑既有支持群的泛藍選民；無黨籍議員則擔心，簽署柯P認同卡形同簽署賣身契，日後恐成為柯P陣營威脅利誘的利器。當友柯議員候選人紛紛婉拒簽署柯P認同卡，柯P就會拒絕同框合影、不幫忙站台造勢嗎？不妨拭目以待。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)