2018年09月04日 04:11 中國時報 楊永年

南台灣淹大水，除了凸顯治水工程問題，也讓都市路平成為民眾關切的議題。特別是屬工業大城的高雄市，因為這一場豪雨，出現5000個坑洞。很多民眾質疑，為何會出現這麼多坑洞，依作者觀察可能的原因有二：

一、道路工程施工品質不佳：道路工程品質從規畫、形成標案、開標、決標、監造、驗收等。如果流程不夠透明，或政治與行政制度存在模糊地帶，或廉政體質不佳，就可能會被「上下其手」；或因為過去「最低標」的採購政策，就可能導致偷工減料、品質不佳的結果。嚴重的情形可能因為道路坑洞容易造成所有用路人生命的危害。幾年前，台南地檢執行的路平專案，就偵辦多起道路工程違法個案，起訴官員與不法廠商。

二、道路回填工程品質不良：道路工程舖設後，經常因為必須埋設地下管線，所以存在道路回填工程品質不良的問題。而國營事業執行的道路回填工程經常是問題所在。由於國營事業承辦人可能因為工作負荷量大，或沒能建立相關監管機制，或缺乏工作承諾，或沒能在委外契約明訂罰則或工程回填品質條文，使得類似道路回填工程品質問題重複發生。甚至有地方政府向國營事業所委託的開挖單位收取路修費，卻因財政不佳挪為他用，並未確實用在道路回填工程品質的監管上。也因為拿人的手短，即便因坑洞導致民怨或民眾安全意外，地方政府也不好追究相關單位責任。

針對前述兩個原因，應有以下兩個對策：一、高雄市政府應重視並強化廉政工作：首先高雄市政府應公布大雨炸出5000坑洞的具體原因，同時提出因應的行政透明或廉政對策。其次，應重視並強化高雄廉政機制。筆者擔任高雄市政府廉政委員，發現市府高層對廉政工作並不重視。慶富案以及林益世貪瀆案，出事地點都在高雄。甚至有朋友告訴筆者，有些市府局處首長帶頭喬事情。兩位市長候選人應該提出未來廉政建設方案。

二、讓國營事業確實負起道路回填工程品質的責任：國營事業管線施作與道路回填工程承辦人必須認清，道路回填工程業務委外但責任還在，必須負起監督委外工程品質的完全責任；國營會亦必須負起監督責任。最好的方法，即透過降低資訊不對稱，並同時提升行政透明，讓相關資訊都能分享，甚至透過官網公開資訊，讓全民監督，更能落實道路回填工程的品質。

總之，不論是哪個對策，高雄市政府都有絕對的責任，透過廉政透明工作的落實，深究並公開5000個坑洞的原因與改進作為。

（作者為高雄市政府廉政委員）

(中國時報)