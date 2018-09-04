中國夢與川普夢不必硬碰硬

2018年09月04日 04:11 中國時報 主筆室

美中貿易戰形勢更加嚴峻，從美國如願與墨西哥修改《北美自由貿易協定》（NAFTA）看來，川普狠招的確替美國爭取到更優的貿易條件，加上美國經濟情勢大好，達到近年少見的繁榮，川普更自信滿滿，企圖逼迫中國做出更大讓步，中國將面對更沉重的談判壓力。

全世界至今已看清楚，政治素人川普並非傳統政客，傲慢自大又強悍的他完全沒有那些高雅有禮的身段與分寸，言行粗鄙到令人瞠目結舌，但他有能力抓牢鐵粉的心，也一直把兌現競選承諾列為第一優先。他不像其他政客一樣，進了華府就被廟堂文化同化，而是改變了華府的政治生態及行為準則。

習慣幾十年來美國總統的溫和客氣，中國完全沒料到美國總統會變得那麼凶狠，也沒想到川普真敢全面宣戰，但這已是個大家必須接受的現實。如果川普未因通俄門涉防礙司法而被彈劾，便很有可能順利連任，亦即中國還得面對川普6年，美中貿易衝突不是短期問題，而是長期性、結構性、戰略性的重大課題。

川普一直批評自由貿易對美國不公平，導致美國貿易逆差飆高，工作機會及尖端科技流失，他不怕得罪人，敢於做過去眾人無法想像的悍舉，包括退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）、《巴黎氣候協定》，逼南韓等國重談貿易協定，藉著揚言撕毀《北美自由貿易協定》，逼迫墨西哥和加拿大做更多讓步，現在還揚言退出世貿組織（WTO）。川普不喜歡搞群體戰，喜歡雙邊談，這可以讓他揮舞的美國大拳頭撞擊力更集中，令對手更為吃痛。美國這個市場太大、太重要，墨西哥不得不低頭，加拿大也沒有太多反制籌碼，如果不能讓川普滿意，就要被單獨撇下了。

川普所向披靡，一是因為美國市場非常重要，是很多國家的經濟命脈，二是川普行事簡單粗暴，下手的強度遠超過以往的美國總統。因此，到目前為止，川普的貿易戰都算成功，這讓鐵粉選民很滿意，也讓他會繼續複製這樣的成功經驗。但對貿易對手來說，可就是必須全力應付的重大危機了，因為川普的要求不是拖延敷衍就會不了了之的。

美國對中國吹起貿易戰號角，有許多層意義。首先在貿易上，川普想減少他所認定的不公平現象，包括巨額貿易赤字、不當取得美方高端科技、中美兩國市場開放性的差距等。對500億美元乃至嗆聲要對2000億美元中國產品提高關稅，是川普手中的大刀，用以脅迫中方在貿易上讓利。此外，川普還希望逼中方做結構性改變，例如讓外國公司智慧財產及高端科技獲得較好的保障，減少法規限制，並讓中國市場對外國公司進一步開放。

更長遠來說，中國強勢崛起將美國圍堵往外推擠，美國軍方力圖反制，「一帶一路」及「2025中國製造」描繪的未來令美國右派心生憂懼。此刻川普對中國發動貿易戰，重新把中國定位為戰略競爭對手，除了有短期貿易利益的計較，更有結合美國右派增添對中國談判籌碼之意。

不過，就目前雙方的經濟實力而言，中國還不能和美國激烈抗衡，而且也不該走到這一步，因為屆時不只經貿會遭受影響，國家發展也難免受到拖累。如能藉由適當的溝通妥協，免除這場貿易戰火，既能保全經濟成長勢頭，又能消弭後續美方更多的打擊動作，比一味硬對抗好得多。

習近平關心的是中國小康社會與中華民族偉大復興大計，中國需要另一個30年的改革開放與經濟發展；川普關注的是今年期中選舉及2年後的連任之戰，希望取得中國更多貿易讓利，增加更多競選政治資本。中國追求長期利益，美國則需要短期利多，雙方應該有非常多的談判空間。

大陸應該把川普打貿易戰的經濟目的，與美國右派遏制中國的地緣政治目標切割開來觀察，目前美、中雙方都有把貿易戰與遏制中國混為一談的趨勢，但只要中國應對有方，這是可以避免的。

就中、美發展程度及貿易量、貿易依賴程度而言，美、中爆發貿易戰，美國固然受害，大陸的損傷卻可能更大。但中國有廣大的市場腹地，政府有強大的治理能量，不需要怕打貿易戰。不過，中國有更宏大的目標要去實現，從長期利益的觀點，應弭平雙方的貿易紛爭，避免衝突激化，以具體的作為說服川普回到談判桌，為中國的長遠發展爭取安定穩健的環境。

(中國時報)