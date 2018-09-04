2018年09月04日 04:11 中國時報 主筆室

繼黨產會委員楊偉中在紐西蘭泛舟救女溺斃，這兩天宜蘭也發生多名遊客被海浪捲走的不幸事件。跟過去一樣，各方在討論溺水時，幾乎都從溺水者有沒有穿救生衣，海浪太大著眼。從沒有人認真討論過，身處四面環海的台灣，絕大多數的台灣人都不識水性，才是致命的最根本原因。

幾乎每次發生溺水事件，相關單位的討論都歸罪於海邊突起瘋狗浪或者所謂漩渦、暗流。於是乎，亡羊補牢的結果，不是在海邊豎立危險的警告牌，就是拉起禁止下海線，卻從來沒有人檢討過，我們教育體系裡，缺乏訓練學生熟悉水性的問題。

台灣是一個海島，四面環海。人民親近海洋，駕馭海水是最自然不過的事。但因為長期以來，台灣的教育包括家庭的教育，都缺乏親近海洋的訓練，導致約有8成左右的台灣人不會游泳。而會游泳的2成當中，真正識水性而能遨遊大海的更是稀少。玩過海浪的人都知道，海浪沖力相當大，一個沒有經驗的人要從岸邊的大浪游出海去是很困難的事。通常會被海浪捲走的，大多是在岸際就已經溺水，失去能力。

偏偏教育界對於「會游泳」的定義有嚴重誤認。因而，造成許多在游泳池學會簡單自由式，只會游25公尺的人，都自以為會游泳，而在海邊戲水時，往往失去警覺，容易溺水。

會在游泳池游泳不代表就識水性。只能在水深及胸，隨時都能站立的泳池內游泳，不代表他就能在深不可測的海裡戲水。更甭說海裡有波浪、海流。為防溺水事件不斷重演，教育體系應該從過去僅教會游泳的概念提升到訓練國人熟識水性。

(中國時報)